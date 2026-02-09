Възрастен мъж е бил намушкан многократно при нападение във Варна, извършено в подлеза между Акациите и Делфинариума.

Според разследването предполагаемият извършител е на възраст между 40 и 50 години, висок около 1,70 м, с обратна захапка и татуировки. След атаката е избягал в посока търговски комплекс.

Пострадалият е на над 80 години и е с опасност за живота. Издирването на заподозрения продължава. Образувано е досъдебно производство и тече разследване за опит за убийство.

Разследването се води под ръководството на Окръжната прокуратура в града.

Редактор: Цветина Петкова