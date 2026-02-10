Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че преговорите за Украйна продължават, но има да се извърви още много път, предаде ТАСС.

"Преговорите за Украйна продължват, но пред нас има дълъг път", заяви той.

Медведев: Русия ще използва ядрено оръжие само при заплаха за съществуването на държавата

"Действията на американския президент Доналд Тръмп не бива да се приемат възторжено, докато в Украйна не се установи мир. Той постави на мястото им европейците и президента на Украйна Володимир Зеленски. Всичко това е хубаво, ако искаме да се сдобием с мир в Украйна, но засега още не сме там", добави той.

