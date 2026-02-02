Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че Москва би прибегнала до използване на ядрено оръжие единствено в случай на заплаха за самото съществуване на страната. В изявление, цитирано от Informator, той подчерта, че Русия не се стреми към глобален конфликт и че „руснаците не са безумни“, но отново отправи остри и цинични коментари по адрес на Украйна и Европа.

Медведев посочи, че ядреното оръжие е „изключително опасно за съдбата на човечеството“, но добави, че при заплаха за държавата „не може да има съмнения“. Той подчерта, че Русия действа стриктно в рамките на собствената си ядрена доктрина и че няма нужда от допълнително обсъждане на условията за използване на такова оръжие.

Дронове, изтребители и изкуствен интелект: Новата формула на войната

Медведев отбелязва, че до момента Русия не е използвала ядрено оръжие, което според него показва липса на пряка екзистенциална заплаха. В същото време припомни, че през януари е отправял предупреждения към Европа, включително чрез демонстрации на оръжейни системи и обидни квалификации по адрес на европейски лидери.

В контекста на войната в Украйна Медведев заяви, че според него „военната победа“ на Русия вече се очертава и че целите на инвазията, обявени от президента Владимир Путин в началото на конфликта, остават непроменени. Той си позволи и остри изказвания по адрес на украинския президент Володимир Зеленски.

Лавров: Русия ще извърши ядрени тестове, ако и другите сили го направят

