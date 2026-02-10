Все повече млади хора са изправени пред избора дали да купят жилище с кредит или да живеят под наем на фона на растящите цени на имотите.

23-годишната Станислава решава да закупи първия си дом след близо шест години живот под наем в София. Макар месечната ѝ вноска по кредита да е по-висока от предишния наем, тя предпочита сигурността на собственото жилище.

Данните от имотния пазар показват рязък ръст на цените. Едностаен апартамент в София, струвал около 50 хиляди евро през 2021 г., днес се продава за около 150 хиляди евро. За същия период наемите са се увеличили значително, но в по-малка степен.

Според икономисти наемането често е по-изгодно в краткосрочен план, докато покупката е по-подходяща за семейства, търсещи дългосрочна стабилност. Очакванията около влизането на България в еврозоната също са ускорили покупките на жилища, въпреки че засега няма промени в условията по кредитирането.

След влизането на България в еврозоната интересът към покупка на жилища започва да се променя, а нуждите на обществото контролират цените на имотния пазар. Това казаха финансистът Левон Хампарцумян и креднитният експерт Деан Василев в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

„В момента наблюдаваме спад на ентусиазма за покупки, но не и спад в цените“, смята Хампарцумян. По думите му имотите с добри локации и урбанизация ще задържат или дори леко ще увеличат стойността си, докато при лошите проекти в райони с проблемна инфраструктура е вероятно цените да се понижат.

Какъв беше пазарът на недвижими имоти през 2025 г.

От своя страна Василев отбеляза, че цените на имотите няма да паднат, докато сделките не намалеят драстично. „Има изчакване в търговията - хората се ослушват, наблюдават заетостта в София и развитието на пазара. Младите обаче все още имат стимул да купуват жилища, ако това съответства на техните дългосрочни планове“, каза той и уточни, че българските банки остават ликвидни и ипотечните кредити се формират на базата на плаващ лихвен процент. Още повече - референтният индекс и спестяванията на домакинствата достигат рекордните 107 мрлд. лв.

Хампарцумян посочи, че Европейската централна банка държи лихвите ниски заради големите дългове на южноевропейските държави. „Лихвите ще се движат плавно нагоре-надолу. Всеки, който взима ипотека, се съгласява с това, че лихвата може да се променя“, обясни Хампарцумян, като подчерта, че няма да има рязко поскъпване на ипотечните кредити.

Еврото и Португалия: Ефектите от единната валута 25 години по-късно

Що се отнася до евентуални инвестиции в имоти, Хампарцумян посочи, че рискът е по-висок от обичайното. „Ако имате належаща нужда от жилище, купувайте. Ако не - изчакайте. В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно“, каза той.

Целия разговор по темата вижте във видеото.