Дълбокото недоверие към институциите, острата поляризация в обществото и превръщането на тежки криминални случаи в инструмент на предизборна борба бяха във фокуса на разговора в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS с политическия PR Диана Дамянова и медийния експерт доц. Георги Лозанов.

Според Дамянова България от години се намира в процес на деинституционализация, а доверието към държавните органи е „тотално сринато“. По думите ѝ това не е резултат от последните месеци, а от дългогодишен системен процес.

Тя подчерта, че в кризисни ситуации институциите не изчакват достатъчно факти, а публични фигури излизат с коментари извън правомощията си, което затвърждава съмнения.

Лозанов критикува и участието на представители на институциите в изграждането на внушения, което по думите му е довело до конструиране на политически удобна версия. „Създаде се впечатление, че ПП–ДБ подкрепят перверзна общност, за да се каже: не гласувайте за тях“, заяви медийният експерт.

Какво следва в политическия пейзаж на България?

Острия сблъсък по време на президентските консултации при Йотова с МЕЧ Дамянова определи като опит за трупане на публичност. По думите ѝ става дума за битка между несъразмерни фигури: „Малък човек иска да събере рейтинг чрез консултациите“, заяви Дамянова.

„Тези избори ще бъдат избори между демокрация и автокрация“, каза Лозанов. По думите му България е изправена пред геополитически избор – между засилваща се зависимост от силови модели и възможна алтернатива, свързана с европейска независимост.

