Темата за тока влезе в дневния ред на Комисията по енергетика в Народното събрание.

Депутатите трябваше да изслушат министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков, председателя на КЕВР Пламен Младеновски и представители на електроразпределителните дружества. До това обаче не се стигна, тъй като заседанието на Комисията беше отменено.

Явор Куюмджиев: Завишените сметки за ток за януари не е масов проблем

Причината за изслушването са множество постъпили жалби от битови потребители за неочаквано завишени сметки за електроенергия. Енергийните дружества започнаха проверки.

"Трябва да бъдем пределно ясни, КЕВР е органът, който отговаря за тези неща. Господин Пламен Младеновски е предприел всички необходими действия за извършване на проверките в съответните електроразпределителни дружества", обясни министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков, след като институциите обявиха, че започват проверки по сигналите за завишени сметки за ток.

Въпреки че заседанието на Комисията по енергетика не се състоя, депутатите поискаха отговори от други институции.

На фокус в пленарната зала бяха съмненията за сериозен ръст на цените на някои стоки и услуги заради влизането на България в еврозоната. Председателят на Комисията за защита на потребителите обяви, че техните проверки не отчитат сериозни нарушения, а по-скоро виждат дисциплина от търговците. Статистиката на НСИ също показва забавен ръст на цените на всички стоки и услуги, но признават, че действително има сериозно увеличение на определени стоки за кратък период от време.

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов заяви, че секторният анализ на пазара на храни е установил „тежки структурни деформации“ в търговията със селскостопански стоки. "Проблемите са натрупвани повече от 35 години, а българското селско стопанство е в предкатастрофално състояние“. Според него секторният анализ на фармацевтичния пазар е почти готов, като се отчита рязко повишение на цените през октомври и ноември.

Д-р Иван Хиновски: Високите сметки за ток се дължат на по-дългия отчетен период

Станислав Анастасов от ДПС - "Ново начало" посочи, че според наблюденията на партията при част от големите търговски вериги няма съществена промяна в цените, но в малките населени места и в сектора на услугите положението е различно. "Има разминаване между официалната статистика и усещането на хората, които не се чувстват успокоени от обявените данни", каза той.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов остро разкритикува данните за инфлацията от 4,7%, като заяви, че представената информация е „обида към Народното събрание и към народните представители“ и обвини Националния статистически институт в некоректно поведение.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Красен Кръстев постави въпрос към КЗП какви проверки ще бъдат извършени във връзка с повишените сметки за електроенергия през декември 2025 г.

Отговорът дойде от председателя на КЗП Александър Колячев, който заяви, че към момента няма установени неравноправни санкции и че общите условия на дружествата нямат връзка с наблюдаваните увеличения на цените в периода 2025–2026 г. Той коментира и платформата „Колко струва“, като отбеляза, че идеята е тя да бъде по-полезна за гражданите и да дава възможност за проследяване на конкретни стоки и най-добрите им цени.

В изявление пред медиите в ТЕЦ "Марица-изток" 2 по отношение на цените на електроенергията Жечо Станков подчерта, че Министерството на енергетиката отговаря за сигурността и баланса на енергийната система, но не и за крайните цени за домакинствата. Те се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране. Всички постъпили сигнали и жалби са препратени към КЕВР, която вече е започнала проверки в електроразпределителните дружества.

Министърът отчете, че през последните месеци страната е достигнала рекордно потребление от около 8300 мегавата в час – ниво, което не е регистрирано от 1986 година. По думите му, въпреки повишената консумация, енергийната система е издържала без проблеми, а всички налични мощности са работили стабилно и надеждно.