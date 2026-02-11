Тежък пътен инцидент е станал преди обяд на оживения булевард „Освобождение“ в Хасково. Катастрофата е възникнала на светофарната уредба при кръстовище.

По първоначална информация на водач на микробус му прилошало зад волана. Превозното средство ударило отзад фирмен автомобил, след което помело пътни знаци и се врязало в района на близката бензиностанция - на метри от колонките ѝ.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ. Пътничка от микробуса е транспортирана в болница с наранявания. Другият водач също е прегледан, тъй като се оплакал от болки в гърба. По данни на полицията пробите за алкохол на двамата шофьори са отрицателни.

Екип на пожарната обезопаси района заради разлято гориво от ударения микробус.