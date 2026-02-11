Президентът Йотова назначи Андрей Гюров за служебен премиер, което веднага предизвика бурни политически реакции. Решението раздели партиите и обществеността – някои го определят като логичен избор заради професионалния опит на Гюров, докато други го критикуват като непредсказуем ход, който поставя нови въпроси за политическата стабилност на страната. Дебатите за мотивите на президента и потенциалните последствия за управлението и изборния процес вече доминират общественото внимание.

Деница Сачева: Фигурата на вътрешния министър е оправдание за тези, които губят избори

Деница Сачева подчерта, че по време на консултациите при президента, ГЕРБ-СДС не е изразила лични предпочитания за служебен министър-председател. Тя отбеляза, че изборът на Андрей Гюров е резултат от „шумната реклама и агитация” на ПП-ДБ. Според нея е очевидно, че консултациите са довели до резултат, който бил предварително пожелан от парламентарната група на ПП-ДБ.

Сачева коментира, че докато списъкът с кандидати за премиер е бил ограничен, то съставът на целия служебен кабинет е изцяло в правомощията на Илияна Йотова. „Кабинетът в случая ще бъде на ПП-ДБ и на госпожа Йотова”, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и допълни, че президентът има пълната власт да приеме или не предложените имена.

Сачева заяви, че тя и съпартийците ѝ не се притесняват от това кой ще заеме поста вътрешен министър и поясни, че за ГЕРБ изборите са свързани със спечелването на доверието на избирателите, а не с името на конкретен министър. Сачева изрази мнение, че превръщането на вътрешния министър в най-важната фигура по време на избори обикновено служи за оправдание на тези, които губят вота.

⇒ За случая „Петрохан”

Сачева започна коментара си по темата с изразяване на съболезнования към близките на жертвите. Тя категорично отказа да прави политически коментари по криминални случаи, като посочи, че само институциите могат да разследват и да представят обективната истина. Според нея политическата злоупотреба с подобни трагедии не помага на правосъдието, а нападането на институциите в такъв момент е контрапродуктивно.

Деница Сачева завърши, като посочи, че ГЕРБ ще коментират състава на кабинета, едва след като той бъде официално предложен.

Асен Василев: Парите за охрана на Борисов и Пеевски да отидат за детски градини

Асен Василев обяви, че съвместно с „Демократична България” отново са внесли законопроект за премахване охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски. „Надяваме се БСП, под новото ръководство, да подкрепи идеята и този път тя да мине в зала. Така ще се построят две детски градини тази година, вместо да плащаме охраната на Борисов и на Пеевски”, заяви той.

Василев подчерта, че според Конституцията решението кой да бъде назначен за служебен премиер е в прерогативите на президента. „Най-важното за нас е да има честни избори и ние силно вярваме, че посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока”, коментира той.

Асен Василев за "Петрохан": Опитите да се прави политическо „пришиване” са непристойни

Според Василев изборът на министър на вътрешните работи е ключов за прозрачността на вота. „Ако господин Рашков стане вътрешен министър, това ще бъде наистина гарант за честни избори, защото си спомняте, че през 2021 г., докато той заемаше длъжността, имаше най-малко купени и контролирани гласове в секциите”, посочи той. Василев направи сравнение с и 2022 г., когато при управлението на Гълъб Донев и Иван Демерджиев е отчетен ръст на купения вот.

Запитан за опасенията, че кабинетът може да бъде определен като „правителство на ПП”, Василев отговори лаконично: „Служебният кабинет е на България”.

Наталия Киселова: Очакваме посоченият за служебен премиер да представи компетентен и независим състав на МС

"Всички видяхме, че Илияна Йотова проведе сериозни консултации. Не всички партии обаче се отнесоха сериозно. Оттук насетне очакваме посоченият за служебен премиер да представи компетентен и независим състав на МС, за да се изпълни основната му функция – честни избори", заяви председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица".

Тя коментира и отстраняването на Гюров от БНБ.

"В момента той е в неплатен отпуск, очаква се акт на съда в Люксембург. Докато е заемащ длъжността подуправител, той е част от списъка, от който президентът може да избира", допълни Киселова. Според нея до 18 февруари ще имаме състав на кабинет.

Искра Михайлова: Президентът носи цялата отговорност за избора на служебния премиер

„Още по време на консултациите изразихме становище и то не се е променило. Бяхме категорични, че президентът носи отговорност за избора на служебния премиер и работата на служебното правителство. Изказахме мнение, че премиерът трябва да е максимално отдалечен от политическите сили, и по възможност да познава работата на държавните институции, да гарантира нормалната им работа и да гарантира честни избори”. Това коментира Искра Михайлова от „ДПС – Ново начало” избора на Андрей Гюров за служебен премиер.

По думите ѝ „това, че нищо не се е променило в позицията на парламентарната ѝ група – освен, че президентът е номинирала г-н Гюров за служебен премиер”. „Той е тясно свързан с политическа сила. Той беше председател на ПГ на ПП-ДБ”, припомни Михайлова.

И допълни: „Той никога не е крил своята политическа принадлежност. Всички знаят, че г-жа Йотова взе решение да номинира за служебен премиер тясно свързан с политическа сила премиер. Отговорността оттук нататък е изцяло на президента и на предложения от нея премиер. Очакваме да видим как ще бъде конструирано правителството. Но винаги има добра новина – никой няма да каже, че председателят на ДПС г-н Делян Пеевски е определил служебния премиер”.

Тошко Йорданов: Очакват ни нечестни избори, контролирани от една партия

"Президентът има право да посочи когото иска за служебен премиер. Но Йотова избра да подкрепи коалицията на шарлатаните, въведена от Президентството, докато тя беше вицепрезидент", каза председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.

"Изборът на Гюров поставя много интересни въпроси - ще замита ли той следите от петроханската педофилска схема на ПП-ДБ и дали президентът Румен Радев е имал договорка с тях да участва на вота. Очакват ни нечестни избори, контролирани от една партия, за която изпитвам сериозни съмнения, че е набъркана в политически и морални извращения. Имаме достатъчно доказателства кой е разрешил на сектата от "Петрохан" да съществува и кой я покровителства - това са бившите министри - точно когато Гюров беше председател на парламентарната група на ПП. При него има и юридически несъответствия", коментира Йорданов.

Депутатът от ИТН Александър Рашев посочи, че Гюров е отстранен като подуправител на БНБ, като има подадена жалба във ВАС. "Ако в идните дни съдът на ЕС се раздвижи и се констатира несъвместимост в позицията му, ще изпаднем в патова ситуация - ще имаме служебен премиер, избран въз основа на Конституцията, но без да има право да заема поста", заяви той.

Хайри Садъков: Андрей Гюров е най-отдалечен от завладяната държава

„Новия служебен министър-председател трябва да организира прозрачни и честни избори. В този ангажимент участваме всички, но правителството трябва да поеме своята висока отговорност.” Това каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков.

Той посочи, че Андрей Гюров е най-отдалечен от „завладяната държава” с „всички условности, които чухме”. „Очакваме реални действия и преки ефекти”, завърши Садъков.

Ивелин Михайлов: Номинацията на Андрей Гюров за служебен премиер е стъпка към по-честни избори

„Номинацията на Андрей Гюров за служебен премиер е стъпка към по-честни избори, защото той е контрапункт на останалите, които са продължение на правителството”, каза лидерът на „Възраждане” Ивелин Михайлов. По негови думи „МВР няма да бъде на никого”. Михайлов беше категоричен, че „истинският шеф е Борисов и той управлява вече 25 години”.

