Не познавам организацията „Национална агенция за контрол на защитените територии”. Не съм запознат и с нейната дейност. Това, което стана ясно през последните няколко дни, е, че ДАНС и Прокуратурата са проспали случая. Имало е сигнали, през декември разследването е приключило, без да е ясно до какво е довело. Институциите не са се намесили навреме и в момента хвърлят най-разнообразни теории с цел да се замете фактът, че не са си свършили работата. Това каза лидерът на „Продължаваме Промяната” Асен Василев на брифинг във вторник.

Той беше категоричен, че не познава нито Ивайло Калушев, нито някои от другите жертви на трагедията в „Петрохан” и Околчица.

По отношение на твърдението, че организацията е регистрирана по време на управлението на ПП-ДБ, а разрешението е дадено от тогавашния министър Борислав Сандов, Василев отговори: „Не. Самата организация е регистрирана от Търговския регистър. Последната проверка е показала, че има над 60 организации, регистрирани от съда и регистъра с такива имена. Пак някой е проспал ситуацията”.

Василев заяви, че опитите да се прави политическо „пришиване” са „непристойни и грешни”. И определи случващото се в момента като „гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и Прокуратурата не са си свършили работата”.

Лидерът на ПП коментира и исканата оставка на Васил Терзиев така: „Той е дарявал средства за няколкостотин различни каузи. Не вярвам, че това е някакъв проблем”.

