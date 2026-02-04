-
Ивайло Калушев - мъжът, изпратил SMS на майка си преди разкриването на трагедията, се издирва, потвърди и.ф. главен прокурор
По случая „Петрохан” има по-фрапиращи обстоятелства, отколкото в сериала „Туин Пийкс”. Това заяви пред журналисти и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Той каза, че е шокиран от въпросната неправителствена организация, която се е опитвала да изземе дейността на държавните институции и да провежда своя политика в района на хижата, пред която в понеделник бяха намерени три трупа.
„Очевидно дейността на тази организация трябва да бъде проверена, включително по отношение на децата, които са ходели на лагери там и са били оставяни лично от родителите си. Отпреди две години има проверки по материали от ДАНС на въпросната организация. Това, което възпрепятства събирането на информация и доказателства, е нежеланието на родителите на децата да съдействат. Има саботиране на разследването от страна именно на родителите”, заяви Сарафов.
Мистерията „Петрохан“: Лагери с деца, НПО с оръжия, спогодба с МОСВ и заградени територии
Запитан дали става въпрос за сектантска мрежа с педофилия, Сарафов отговори: „Напълно вярно ме разбирате. Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща. Намираме се пред един „Туин Пийкс”.
И.ф. главен прокурор потвърди, че Ивайло Калушев се издирва. „Няма връзка с него, не е изключено да не е сред живите. Изпратил е SMS на майка си, от който може да се направи извод, че възнамерява сам да посегне на живота си. Дали е жив и къде се намира – това е нещо, което предстои да се изяснява”, каза Сарафов. И допълни, че в момента се изготвят експертизи и предстои още много работа п оразследването.
Директорът на ДАНС Деньо Денев отхвърли твърденията, че служители на ДАНС са пристигнали в хижата в понеделник. "Това е импровизация на хората от селото, които не са различили служителите", смята Сарафов.
Денев даде подробности за проверката, правена преди 2 години. Тя е започнала по сигнал от гражданин. „Той съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа и за нещо като секта, да кажем - отклонение от общоприетите религиозни възгледи”, каза Денев.
Запитан дали е нормално паравоенна организация да пази хижата, Сарафов каза, че не е. "Бившият министър Борислав Сандов трябва да бъде попитан кой и защо е сключил договор с тази организация", подчерта и.ф. главен прокурор.Редактор: Ина Григорова
