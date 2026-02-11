Близо всеки втори брак в България завършва с развод като през 2024 г. те са 42%, посочи в студиото на „Социална мрежа“ организаторът на Седмицата на брака Михайла Джоргова. По думите ѝ усещането за масов разпад на връзките не е преувеличено.

„Най-често причината е постепенното раздалечаване вследствие на липса на умения за комуникация“, обясни Джоргова. Според нея партньорите често не изговарят проблемите, не споделят чувства и „в един момент се чувстват сами“, без да са се научили как да решават конфликтите си.

Романтично и екстремно предложение за брак над пропаст във Виетнам (ВИДЕО)

Джолога смята, че когато човек вземе осъзнато решение да се посвети на връзката, е по-склонен да я отстоява. "Във всяко семейство има трудни периоди и кризи, но ако двойките работят над връзката си и са един до друг, след години определят отношенията си като по-щастливи", коментира тя. По думите ѝ успешният брак е въпрос на умения, които могат да се учат - активно слушане, изясняване на очакванията, поставяне на общи цели и поддържане на близостта отвъд ежедневния бит.

Седмицата на брака, която традиционно се провежда около 14 февруари, предлага ежедневни предизвикателства за споделено време, благодарност и връщане към добрите спомени. В програмата са включени над 35 събития в цялата страна, а близо 50 общини се включват с концерти, изложби, фестивали и инициативи за юбилейни двойки. Има и срещи за необвързани, като интересът от младите хора нараства.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова