Назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер не е слаб избор от гледна точка на професионалната му биография, но крие риск от ново обществено разделение. Това коментира политологът Татяна Буруджиева минути след като президентът Илияна Йотова обяви името му в Телеграфно подкастът".

„Проблемът не е в личността му. Проблемът е, че той ще бъде използван като повод за ново разединение“, подчерта тя, визирайки вече възникналите юридически и политически спорове около процедурата и т.нар. „домова книга“. Според нея истинската атака няма да е срещу Гюров, а срещу държавния глава.

Президентът реши кой ще оглави служебния кабинет

Буруджиева смята, че очакванията към служебния кабинет трябва да са реалистични. "Той няма да реши системните проблеми с корупцията и модела на управление, но може да гарантира по-спокоен и професионален изборен процес", категоричен е политологът.

По думите на Татяна Буруджиева кампанията на практика е започнала, но засега е „комфортна“, без силна протестна енергия. Очакванията ѝ са за по-окрупнен парламент, в който „битката ще е за първото място, не просто за влизане“. "По-малкият брой партии може да направи съставянето на правителство още по-трудно, ако червените линии останат непрекрачими", констатира тя.

След решението на президента: Политическите реакции за избора на служебен премиер

Буруджиева коментира и мълчанието на Румен Радев, което според нея е внимателно изграждана стратегия. Тя направи паралел със Симеон Сакскобургготски – опит за създаване на образ на „загадъчна фигура“, около която се акумулират очаквания. „Само че Радев не е цар“, отбеляза тя и предупреди, че подобен модел трудно може да бъде пренесен в партийна битка. Според нея именно липсата на ясно фокусиран политически образ и заявена стратегия създава усещане за изчакване в ключов предизборен момент.

