В ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS проверката на цените на горивата показа стабилен пазар с минимални колебания при бензина и дизела. Търговците не очакват резки промени в следващите седмици, но отчитат лек спад в потреблението.

Към 11 февруари се наблюдават минимални изменения спрямо месец по-рано. Цената на бензин А95 се е повишила с един евроцент - от 1,23 евро на 1,24 евро за литър. Същата е тенденцията и при дизела, който от 1,25 евро е станал 1,26 евро. Единствено при газта има поевтиняване с един евроцент - от 0,59 на 0,58 евро.

Жечо Станков: Удължаването на дерогацията за „Лукойл“ гарантира доставки и работни места

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците и превозвачи на горива потвърди, че пазарът е спокоен. Според него в следващите две-три седмици не се очакват резки движения, освен ако не настъпят извънредни събития като големи аварии в рафинерии или проблеми с танкери. „При пропан-бутана доставните цени са малко по-високи заради студеното време - с един-два цента, но на колонка това все още не се е отразило и надали ще се отрази до края на сезона”, коментира Хаджидимитров.

Експертът отчете промяна в потребителските навици повече от месец след приемането на еврото. Докато в първите дни е имало смесено плащане, след 20 януари над 70-80% от трансакциите вече се извършват в евро. Наблюдава се и ръст на картовите разплащания, които вече са близо 50% спрямо плащанията в брой, за разлика от предишния дял от около 40%.

Хаджидимитров отбеляза, че в момента има леко свиване на пазара и работата е намаляла. „Може би хората са по-притеснени, пътуват по-малко и все още напасват разходите си към новата валута”, допълни той.

