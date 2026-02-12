-
Харалан Александров и Елена Дариева смятат, че липсата на ясна комуникация от институциите ражда конспирации
Българското общество се намира в състояние на психичен регрес и дълбоко недоверие, при което всяко трагично събитие извън рамките на нормалното ражда мрачни конспиративни теории. Около този извод в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS се обединиха социалният антрополог Харалан Александров и социологът Елена Дариева. Те анализираха връзката между липсата на доверие в институциите и последните политически събития около назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер.
„Реакцията към трагедията „Петрохан“ е защитна реакция на обществото. Когато хората имат чувството, че нямат контрол върху живота си и държавата е злонамерена, те започват да произвеждат конспиративни хипотези“, посочи Харалан Александров.
Експерти: Изборът на Андрей Гюров е подадена ръка към ПП-ДБ и стратегически ход на Президентството
Социологът Елена Дариева подкрепи тезата с конкретни данни за последните пет години. „Одобрението за работата на Прокуратурата е спаднало наполовина - от 10% през 2021 г. до критичните 5% в момента. В същото време неодобрението е трайно високо - между 52% и 54%“, разкри тя.
Според Дариева институциите, и в частност фигурата на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, не успяват да съобщават фактите професионално и сдържано. Тя даде пример с цитирането на сериал на Дейвид Линч в официални изказвания, което вместо да внесе яснота, е насочило общественото мнение към „определени сценарии и внушения“.
Свидетел по случая "Петрохан": Възрастен мъж е имал сексуални контакти с малки момчета
В контекста на това напрежение анализаторите разгледаха номинацията на Андрей Гюров за служебен министър-председател. Харалан Александров изтъкна, че в ситуация на „превъзбудена общност“, Гюров е подходящ избор, който може да има „успокояващ ефект“ върху най-активната и склонна към протести политическа група - тази на ПП-ДБ.
Редактор: Мария Барабашка
