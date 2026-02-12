Политическият пъзел у нас започна да се нарежда, след като стана ясно името на новия служебен премиер. В 10:00 часа днес подуправителят на БНБ Андрей Гюров трябва да се яви при президента Илияна Йотова, за да му бъде възложено съставянето на правителство. Темата коментираха в ефира на „Здравей, България” бившият депутат от „Продължаваме Промяната” Искрен Митев, политологът Атанас Радев и адвокат Пламен Борисов.

Според Искрен Митев президентът Илияна Йотова е била в ситуация на ограничен избор. „Смятам, че госпожа президентът беше принудена да избере единствения подходящ кандидат от хората в така наречената „Домова книга”. Андрей Гюров е единственият човек, който не е свързан с политическия спектър на Борисов и Пеевски”, заяви Митев. Той подчерта, че Гюров от две години е неполитическа фигура заради позицията си в БНБ и изборът му е „шамар за ГЕРБ и ДПС”.

Илияна Йотова ще връчи мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Политологът Атанас Радев определи номинацията като ясен политически сигнал. „Служебният кабинет не е просто технически, той прави прехода между две редовни правителства. С избора на Андрей Гюров се подава ръка конкретно към „Продължаваме Промяната”. Ключовият въпрос сега е какъв ще бъде съставът на министерския съвет”, обясни Радев. Той прогнозира, че в кабинета може да видим фигури, близки до предишните служебни правителства, както и хора, свързани пряко с Румен Радев.

От своя страна адвокат Пламен Борисов изрази по-скептична позиция относно независимостта на избора. „Въпросът „Чий е Андрей Гюров” ми прилича малко на въпроса „Чий е Крим”. Изборът беше предизвестен”, коментира той. Според Борисов Гюров е с ясен прозападен профил, но фигурата му може да бъде използвана стратегически от президентското дуо за консолидиране на прозападни гласове в полза на бъдещ проект на Румен Радев или коалиция с БСП.

Експертите в студиото обсъдиха и влиянието на случая „Петрохан” върху политическата обстановка. Беше посочено, че темата продължава да се използва за „политическа експлоатация и злоупотреба” от различните формации. Искрен Митев подчерта, че всяка грешна стъпка на Андрей Гюров ще бъде „слагана в кошничката на ПП-ДБ” от техните опоненти, въпреки че той вече е в ролята на независим експерт.

Експертите се обединиха около мнението, че най-важната задача пред новото служебно правителство остава осигуряването на прозрачен вот, който да върне доверието на гражданите. „Проблемът е, че хората трябва да гласуват така, че да няма значение колко гласа са купени”, заключи Искрен Митев.

