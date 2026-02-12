Снимка: БГНЕС, архив
Подуправителят на БНБ отива на „Дондуков” 2, за да стартира процедурата по съставяне на правителство
Точно в 10:00 часа при президента Илияна Йотова трябва да се яви подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Държавният глава ще му възложи да състави служебно правителство.
Дотук се стигна, след като петима души от така наречената „домова книга” дадоха своето съгласие да заемат поста служебен премиер, а вчера Йотова посочи именно Гюров.
Президентът реши кой ще оглави служебния кабинет
От него ще се очаква да представи списък с министри, които да бъдат назначени, за да може служебното правителство да заработи.Редактор: Мария Барабашка
