Коментар на Ваня Нушева, Георги Златарев и Михаил Кръстев
В студиото на „Пресечна точка” днес гостуват политологът Ваня Нушева, Георги Златарев - актьор, колоездач фотограф и любител астрофизик, както и икономистът Михаил Кръстев, председател на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива.
Първата тема, която обсъдиха, е за заемането на поста служебен премиер от подуправителя на БНБ Андрей Гюров, както и какви министри би избрал той.
След това дискусията продължи с предложението на „Синя София" площад „Св. Александър Невски" да се преименува на "Св. Иван Рилски".
Цялото предаване гледайте във видеото.
