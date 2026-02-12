Осъдиха 38-годишен мъж за две кражби на вещи в София. Според държавното обвинение на 2 август миналата година обвиняемият задигнал вещи на обща стойност 8042 лева от багажника на лек автомобил, паркиран пред магазин в столицата.

Няколко дни по-късно - на 5 август, осъденият отишъл да продаде част от откраднатото в заложна къща, а оттам пък задигнал акумулаторен перфоратор на стойност 720 лева.

В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи, потвърждаващи вината на мъжа.

Софийският районен съд го призна за виновен и му наложи наказание от 3 години затвор. То е намалено с една трета, тъй като делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Редактор: Цветина Петкова