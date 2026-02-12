На 13 февруари ще отбележим „Деня на червените флагове”. Инициативата за ранно разпознаване на токсичните връзки и превенция на домашното насилие е на Столичната община.

"Решихме да обърнем внимание на този проблем, защото е изключително важно младите хора да бъдат научени да разпознават тези червени флагове - тези девиации в поведението, които понякога за тях изглеждат по-скоро нормални. Именно в тази възраст се формират техните възприятия за партньорство и за връзка, а те все още нямат онзи опит, който имаме ние, възрастните. Затова искахме точно преди Деня на влюбените да кажем, че понякога любовта не е любов. Понякога любовта е притежание, любовта е нарцисизъм. И искахме да ги предупредим, че това всъщност е токсична връзка". Това заяви в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS зам.-кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева.

Тя обясни, че в 13 часа в петък ще има лайвстрийм едновременно в столичните училища, като модераторите ще проведат разговор с учениците. Въпроси ще могат да бъдат задавани онлайн и младежите ще получават своите отговори в реално време.

"Искаме да поговорим с младежите. Не искаме да ги поучаваме, да им казваме: „Това е супер грешно“. Искаме да чуем тяхното мнение, да видим как те възприемат любовта. И наистина да си поговорим с тях открито. Аз искрено вярвам, че всичко може да бъде разказано на това поколение в един открит разговор - без да се опитваме да ги поучаваме, а когато ги слушаме, когато ги чуваме най-вече и когато им предаваме нашия опит посредством този разговор", подчерта Бачева.

Тя уточни, че с учениците ще разговарят известни лица - Папи Ханс, Георги Блажев, Филип Буков, както и представители на Асоциация „Будителките“, с които заедно се реализира този проект.

