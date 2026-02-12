-
Важно е кой ще бъде вътрешен министър, допълни социологът
Андерй Гюров ще успее да направи кабинет. Фокусът е един – да се проведат честни избори и хората да са спокойни, че резултатите ще бъдат реални. Разбира се, има много хора, които нe са съгласни с решението на президента Йотова да определи Гюров за служебен премиер. Това обаче беше единственото възможно решение в този случай. Гюров е единственият, чийто възгледи са близо до тези на опозицията. Нормално е точно опозицията да прави изборите, а не управляващите, които имат всички лостове на властта в ръцете си. Това каза социологът Васил Тончев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.
Според него в кабинета ще има познати лица, но не и такива, които могат да предизвикат напрежение.
Президентът: Разчитам Гюров да представи кабинет без политически натиск и да поеме отговорност за министрите
По негови думи най-важно е кой ще бъде назначен за вътрешен министър, като това трябва да бъде човек, който добре познава системата. Според Тончев Бойко Рашков е успял да се справи с купения вот. Въпреки това социологът не смята, че Рашков ще бъде изборът на Гюров, защото „фигурата му е доста спорна и конфликтна”.
Влизането на Румен Радев в политиката
Тончев смята, че досегашният президент Румен Радев е избрал подходящия момент, за да излезе на политическия терен.
Изборът на Крум Зарков за председател на БСП
Кой е Крум Зарков и как беше избран за лидер на БСП
Социологът е на мнение, че БСП е направила „радикален завой - нещо, което не очаквах, че ще намерят сили да направят”. Той смята, че тази промяна е била необходима.
Случаят „Петрохан – Околчица”
По случая с шестте убийства в „Петрохан” и Околчица социологът смята, че въпросите, които трябва да се уточнят, са причината и мотивите.
