Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ предложи промени в образователната система, но са поставени на пауза заради оставката на редовното правителство. Това заяви председателят на синдиката Юлиян Петров. По думите му образованието се нуждае от актуализация на нормативната уредба, която да доведе до промяна в учебните планове, намаляване на трудността на материала и повече време за практически обучения, за да бъдат учениците по-успешни и подготвени.

В началото на годината учителите са получили 5% увеличение на възнагражденията - мярка, която според синдиката е компенсирала инфлацията.

Здравето влиза в училище: Нова рамка ще учи децата на хранене, психично здраве и превенция

„Сега очакваме да имаме правителство и редовен държавен бюджет, в който да поискаме поне 15% увеличение на учителските и директорските заплати“, заяви Петров.

От синдикат „Образование“ настояват и за обществен дебат относно ограничаването на социалните мрежи за деца по примера на други европейски държави.

„В Европа и по света вече има реални забрани за използването на изкуствен интелект в определени рамки, както и ограничения върху социалните мрежи, които би трябвало да бъдат забранени до 18 години“, коментира Петров.

Образователната система днес – на кръстопът между религията и изкуствения интелект

Според него управлението стартира дебати, но не стига до реални решения, като даде пример с дискусията за мобилните телефони в училище, която по думите му е показала трудностите при налагането на ясни правила в образователната система.