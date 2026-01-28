Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов утвърди Концептуална рамка за дейностите по промоция, превенция и профилактика в българските училища. Целта е въвеждането на съвременно здравно образование.

Концепцията обхваща три образователни етапа – начален, прогимназиален и първи гимназиален. Тя е разработена в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и е съгласувана от Министерството на образованието и науката.

Основни тематични области

Основните тематични области, заложени в рамката, включват здравословно хранене, физическа активност, психично здраве и благополучие, превенция на употребата на психоактивни вещества, лична и обществена безопасност, първа помощ, както и формиране на социални и личностни умения, свързани със здравето.

Подход по възрастови групи

С утвърждаването на документа се въвежда поетапен и възрастово съобразен подход към здравното образование. Съдържанието е структурирано в три групи.

За началния етап (I-IV клас), фокусът е върху изграждането на основни здравни навици, лична хигиена, физическа активност, здравословно хранене, емоционално развитие, лична безопасност и първа помощ.

В прогимназиалния етап (V-VII клас), акцентът е върху развитие на умения за вземане на информирани решения, превенция на рисково поведение, психично здраве, взаимоотношения, здравословна среда и влияние на социалните фактори върху здравето.

Темите в първия гимназиален етап (VIII-X клас) са насочени към задълбочаване на знанията за превенция на хронични и социалнозначими заболявания, здравословен начин на живот, отговорност към собственото здраве и критично мислене по здравни теми.

Обществено обсъждане

Документът ще бъде публикуван за 30-дневно обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Без нов предмет и промени в учебните планове

Концептуалната рамка не въвежда нов задължителен учебен предмет и не променя учебните планове, а създава основа за системно и последователно развитие на дейностите по здравно образование и превенция в училищна среда.

Редактор: Иван Петров