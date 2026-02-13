Снимка: Getty Images
-
Мъж спира в аварийната лента, за да избегне катастрофа: Защо му отнеха книжката
-
Спортни новини (12.02.2026 - късна)
-
„Денят на червените флагове”: СО с инициатива за ранните сигнали на токсичните връзки
-
Продажбите на цветя в Колумбия са под икономически натиск преди Свети Валентин (ВИДЕО)
-
Гигантска дупка "погълна" натоварено шосе в Шанхай (ВИДЕО)
-
„Пресечна точка”: За Андрей Гюров като служебен премиер и преименуването на пл. „Св. Александър Невски"
През 2025 г. легендарният ни национал по футбол шеще да навърши 60
Почитаме паметта на легендарния ни национал по футбол Трифон Иванов. Той изгуби живота си на днешната дата преди точно 10 години след масивен инфаркт. Днес негови близки, както и фенове от близо и далеч, ще си спомнят за личността му, за покорените спортни върхове и радостта, която им е донесъл с играта си на терена.
През изминалата 2025 г. “Железния” Трифон Иванов, както мнозина го наричаха, трябваше да навърши 60 години и точно навреме за юбилея му беше завършен и поставен монумент в негова чест - на стадион „Ивайло“ във Велико Търново.
Издигнаха паметник на големия Трифон Иванов
На мястото, откъдето започва кариерата на българския бранител, днес ще бъде отслужена заупокойна литургия, ще бъдат поднесени венци и цветя. На мястото се предвижда да има алея на спортистите, прославили България.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни