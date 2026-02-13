Почитаме паметта на легендарния ни национал по футбол Трифон Иванов. Той изгуби живота си на днешната дата преди точно 10 години след масивен инфаркт. Днес негови близки, както и фенове от близо и далеч, ще си спомнят за личността му, за покорените спортни върхове и радостта, която им е донесъл с играта си на терена.

През изминалата 2025 г. “Железния” Трифон Иванов, както мнозина го наричаха, трябваше да навърши 60 години и точно навреме за юбилея му беше завършен и поставен монумент в негова чест - на стадион „Ивайло“ във Велико Търново.

На мястото, откъдето започва кариерата на българския бранител, днес ще бъде отслужена заупокойна литургия, ще бъдат поднесени венци и цветя. На мястото се предвижда да има алея на спортистите, прославили България.

Редактор: Ралица Атанасова