Всеки потребител може да създаде собствен чатбот и да го „обучи“ с конкретна информация, стига да не го използва за незаконни или неморални цели. Това коментира експертът по киберсигурност Кирил Григоров в ефира на „Твоят ден“ по повод появилата се информация, че Ивайло Калушев е имал собствен чатбот в ChatGPT, създаден през 2024 г. и обучен основно на английски език.

По думите на Григоров, подобна практика не е нещо необичайно. „На практика всеки един от нас като потребител може да създаде собствен чатбот, който да тренира, да захранва с информация и да задава какви отговори да дава, стига да не го приканва да извършва престъпления или неморални действия“, обясни той.

Експертът подчерта, че съществуват множество подобни чатботове на различни теми и не е необходимо човек да притежава задълбочени технически познания, за да ги използва. Според него обаче подобен тип приложения трябва да се използват изключително внимателно. Той напомни, че вече съществуват законови рамки за контрол върху изкуствения интелект, които целят да ограничат злоупотребите.

„Бих дал съвет винаги информацията, която се връща от чатботовете, да се подлага на съмнение. Има много случаи, в които те предоставят грешна или подвеждаща информация“, предупреди експертът по киберсигурност.

