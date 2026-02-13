Най-вероятно ще издам указа за назначаване на служебния кабинет на 19 февруари. Това заяви президентът Илияна Йотова от Мюнхен, където участва в 62-рата Международна конференция по сигурността. Сред темите на дискусиите на форума са европейската сигурност и отбрана, бъдещето на трансатлантическите отношения и регионалните конфликти.

"Това е моята първа конференция от този формат и беше изключително интересна. Хареса ми, че тя започна с ясни и категорични послания: "Европа беше „във ваканция“ и е време да се събудим". Да се събудим по отношение на собствената си независимост, както в отбранителен план, така и по отношение на индустрията, икономиката и собственото производство. Това не прозвуча като абстрактен акцент, а като реална стратегическа посока, заявена и от германския канцлер", подчерта тя.

Държавният глава подчерта, че срещата му с председателя на Европейския съвет Антониу Коща била особено важна, защото "той е един от най-големите радетели за разширяването на Европейския съюз". "Говорихме за разширяването на Западните Балкани и в частност Република Северна Македония и нейното присъединяване към ЕС. Обсъдихме българската позиция и последните развития по този процес. Още веднъж подчертах, че вече имаме европейска политика по този въпрос. Условията не са само български - те са условия на европейските институции и на нашите европейски партньори. И докато няма промяна в Конституцията на Република Северна Македония и вписване на българите в нея, не може да има никакво движение напред", каза Йотоваа.

По думите ѝ се чуват притеснителни сигнали, че "ръководството на Република Северна Македония се опитва да намери друго лоби за заобикаляне на първия клъстер - този, който е най-важен и обхваща човешките права и т.нар. фундаментални въпроси". "Правят се опити да се започне с други глави, които са по-конкретни. България няма как да се съгласи на подобна промяна. Подчертах няколко пъти, че ако Република Северна Македония все още желае да бъде част от Европейския съюз, трябва да изпълни поетите ангажименти", категорична беше Йотова.

Президентът е разговарял за кратко и с Николай Младенов. "Обсъдихме основно това какви трябва да бъдат следващите стъпки на България, след като вече е подписано участието ни в инициативата Съвет за мир. Той ме увери, че все още е рано за конкретика. На срещата във Вашингтон на 19 февруари ще има повече информация", подчерта Йотова.

Тя изрази задоволство от това, че най-накрая и големите държави в Европа разбраха, че трябва да вземем съдбата си в собствените си ръце. "Дълги години някак си почивахме на стари лаври - на документи, които отдавна не са адекватни, на прекалено големи компромиси и на прекомерна бюрокрация", изтъкна тя.

И припомни, че преди 17 месеца Марио Драги е излязъл с доклад, в който много ясно поставил диагнозата на състоянието на Европейския съюз. "За съжаление, до този момент по този доклад почти нищо не е направено, макар че тогава всички го приветстваха. Едва около 15% от предложенията са реализирани. А в доклада се казваше ясно, че Европа отдавна не е конкурентоспособна спрямо големите световни икономики, че производството е прекалено скъпо, че нямаме енергиен съюз. Едва сега отново се заговори сериозно за енергиен съюз. Аз поне от 15 години слушам тази дискусия", подчерта тя.

По думите на Йотова не само европейските, но и балканските ни партньори много внимателно следят политическата ситуация в България. "Ще цитирам председателя на Европейския съвет, който каза, че силно се надява след изборите през април България да има много стабилно правителство. По думите му сме ключова страна в тази част на Европа и от нас зависи не само процесът на разширяване, но и бъдещото развитие на целия европейския проект. Аз съм изключително доволна от тези думи, защото дълги години на страните от Югоизточна Европа се гледаше като на периферия. За съжаление, нашите европейски партньори осъзнават значението и стратегическата роля на държавите от нашия регион по трудния начин", изтъкна тя.

