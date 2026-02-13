Почти 10 години Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево, където до 2016 година има и адресна регистрация. Според различни източници именно там е живял с Деян Илиев, който подава сигнала на 2 февруари тази година за разстрела в хижа "Петрохан".

През 2007 година Калушев купил къща в село Краево и се нанесъл в нея. "Живее в селото от 2007 година. Има регистрация, след като е закупил имот. Къщата е последната в една от махалите. Намира се почти в гората. Не е малка - почти етаж и половина. Няколко години са прекарали в селото с Деян. Бяха двамата", разказва кметският наместник на село Краево Красимира Димитрова.

Двамата мъже поддържали по-скоро дистанцирани отношения със съседите си. Не създавали проблеми, но според останалите водили затворен начин на живот. Местните не забелязвали нищо нетипично около къщата, не са виждали и оръжия. Не знаели с какво се занимават. „С малко хора са контактували в махалата. Добри са отзивите за тях. Никакви проблеми не е имало докато са били там”, посочи Димитрова.

През зимните месеци обаче помагали на местните в случай на нужда. "Почистваха снега. Имаха АТВ и разчистваха около тях”, твърди кметският наместник.

Малко преди 2015 година двамата се изнасят от имота. След 2016-а къщата е продадена и днес е с нов собственик.

12 дни след трагедията в хижа "Петрохан" къщата на Деян Илиев в село Гинци остава затворена и необитаема. Според местните, след като бил разпитан от полицията в началото на миналата седмица, той и жената, с която живее - мексиканката Лола, напускат имота.