В църковния комплекс „Св. Николай Чудотворец“ в Бургас стартира нова социална инициатива. Всеки четвъртък лекари-специалисти ще преглеждат безплатно хора с нисък социален статус. Консултациите се провеждат по повод Деня на Свети Николай, покровител на храма, а първите прегледи включваха измерване на кръвно налягане и консултации с кардиолог.

„Започваме с най-честите патологии - сърдечно-съдовите заболявания, а в зависимост от нуждите на пациентите можем да посрещнем различни медицински случаи“, обясни доц. Лиляна Мирчева от УМБАЛ „Бургасмед“. „Това е много добра идея, особено за възрастните хора, които постоянно имат нужда от внимание", сподели Оксана, жител на Бургас.

Идеята за социалната роля на църковния комплекс е заложена още при проектирането му преди 20 години. „Решихме храмът да бъде не само духовно средище, но и място за социални дейности като неделно училище, компютърна зала, библиотека, кухня за социално слаби и лекарски кабинети за безплатни прегледи“, посочи отец Емилиян от настоятелството.

Медиците подчертават, че инициативата не само осигурява достъп до специалисти, но и служи като превенция: „Грижата за сърцето е не само физическа, но и духовна“, допълни кардиологът д-р Борче Николовски. Организаторите се надяват, че проектът ще се превърне в дългосрочна традиция за подкрепа на нуждаещите се.

