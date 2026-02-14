В събота призори в ниските райони ще е мъгливо. Около обяд видимостта ще се подобри - в Северна и Източна България денят ще е слънчев. На Югозапад ще се заоблачи, но поне до ранния следобед валежи не се очакват.

По-късно в събота, вечерта, през нощта и в неделя времето ще е динамично покрай развитието на пореден циклон. В последния ден на седмицата ветровете ще са почти ураганни в много райони на Централна и Източна България.

Очакват се температурни аномалии в средата на февруари

Студеният фронт на вихъра ще премине почти през цялата страна с локално интензивни валежи от дъжд. Нетипично за февруари ще се оформят гръмотевични процеси с потенциал за бури с градушка.

Температурите през почивните дни ще са значително над обичайните февруарски нива. В следобедните часове и в събота, и в неделя термометрите ще покажат от 13 до около 17-18 градуса.

След февруарската аномалия следващата седмица ще ни върне към усещането за зима. Ранните прогнози са за значителни валежи от дъжд, които в хода на предстоящото застудяване ще преминават в сняг. Снеговалежи с различен интензитет ще има в понеделник в планините, а във вторник - и в ниските части на Северна и Западна България.