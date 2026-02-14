В навечерието на Деня на виното и любовта в Източните Родопи е регистрирана нова двойка черни лешояди, съобщават от „Rewilding Rhodopes“. Така двойките от този защитен вид в района стават пет.

Преди да се установят в Източните Родопи, двата влюбени черни лешояда са били наблюдавани в района на Сакар. Там дори са избрали потенциално гнездово дърво – ясен знак за размножително поведение. През последните повече от две седмици птиците пребивават в Източните Родопи.

Рекорден брой белоглави лешояди в България

През 2022 година се постави началото на реинтродуцирането на вида в района, уточняват от „Rewilding Rhodopes“, които са една от организациите, благодарение на които лешоядите се завръщат в българската природа. В момента на свобода в Родопите са над 24 птици, а още една група черни лешояди се очаква да пристигне тази пролет и да бъде освободена след обичайния период на адаптация.

Черният лешояд е една от най-редките птици на Балканите. В България видът е бил широко разпространен в миналото, но преди около 25 години изчезва като гнездящ. През 80-те години в Източните Родопи има данни за няколко двойки, като последната постоянно гнездяща двойка е документирана край язовир Студен кладенец през 1993 година. В Националния парк „Дадя“ в Гърция се намира последната естествена колония черни лешояди на Балканите. Въпреки че колонията наброява 44 двойки, ограничените ѝ размери и темпове на растеж на популацията означават, че естественото им разселване е малко вероятно.