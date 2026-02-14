-
Общината отчита рекорден брой желаещи да подпишат граждански брак навръх празника на влюбените
В Хасково общо 14 двойки избраха да сключат граждански брак на 14 февруари. По повод празника общината организира безплатни бракосъчетания, което доведе до засилен интерес към ритуалната зала в града. Подобна инициатива за безплатни сватбени ритуали днес се провежда и в Димитровград.
Сред първите, които решиха да кажат заветното „Да“, са Памела и Исус. Те споделиха, че решението за сватбата е било взето „много набързо“. Двойката е заедно от четири месеца и е избрала именно днешната дата, за да има повод за празнуване всяка година. По думите на младоженците фактът, че сватбите днес са безплатни, е приятен жест, но не е бил определящ за решението им. „То няма значение, когато двама души се обичат“, заяви Памела.
