Английска верига от супермаркети предизвика истинска сензация за Свети Валентин, като пусна на пазара годежен пръстен, който е по-евтин от една краставица. Бижуто, наподобяващо диамант, струва само 96 пенса и се продава в малка червена плюшена кутийка във формата на сърце.

От търговската верига обясняват нестандартния продукт като жест към клиентите, които искат да кажат „Обичам те”, без да пренебрегват сметките си за ток. Рекламната кампания на продукта гласи: „За по-малко от цената на една краставица, романтиците могат да купят скъпоценен камък, който, ако погледнеш с леко присвити очи на правилна светлина, изглежда като нещо, струващо месечна заплата”.

Кръсти червей на бившия си за Свети Валентин: Нестандартна акция в зоопарка в Бургас

Въпреки атрактивната идея, намирането на пръстена се оказва трудна задача. От лимитираната серия са пуснати само 22 000 бройки в 570 магазина, което е твърде малко за 69-милионното население на Великобритания.

► Разделени в мненията

Реакциите на хората по улиците са смесени. „Изглежда добре за такава цена, но ако някой ми поиска ръката с него, вероятно ще кажа „не”. Вероятно от него ще ти позеленее пръстът”, коментира млада жена в Лондон. Други обаче са по-прагматични: „При сегашната криза с разходите за живот това може да помогне на хора да се сгодят, ако нямат пари за скъп пръстен”.

По темата се включи и монах от движението Харе Кришна, според когото материалната стойност не е най-важното. „Всичко е лично. Ако някой няма пари за скъп пръстен, но прави всичко възможно, това е израз на отдаденост и ангажимент”, споделя той.

Въпреки опитите за икономии чрез бюджетни бижута, британците остават сред най-харчещите за Свети Валентин в Европа. Тази година те са заделили рекордните над 2 млрд. паунда за празника, което е със 7% повече от миналата година. Статистиката показва, на Острова ще бъдат разменени 25 милиона картички, 22 милиона подаръка и 4 милиона букета.

Независимо дали предложението за брак идва с пръстен за 96 пенса или за хиляди паунди, посланието на производителите е ясно - в съвременна Великобритания любовта трябва да намира начин да оцелее дори в условия на икономически предизвикателства.

Повече гледайте във видеото.