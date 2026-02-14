-
Историята на осъдена за катастрофа с жертва, която разказва как се стига до фаталния край
Животът ѝ е като сериал – или като филм на ужасите, според нея. Миналата събота започнахме разказа на Росица Бурса – актриса от България, която от години живее в Нидерландия, но… убива човек при катастрофа в София. Разговаряхме с нея ден преди да влезе в затвора за изтърпяване на наказанието за това престъпление.
Избрала е да лежи в Амстердам, а не в Сливен, защото има това право, макар че присъдата в чужбина ще бъде по-дълга.
Нейната история вижте във видеото.
