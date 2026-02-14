Първи коментари от формациите в парламента, след като прокуратурата изпрати данните по случая "Петрохан" в Народното събрание. Успоредно с това политиците коментират и бъдещия служебен кабинет.

Информацията от прокуратурата пристигна в петък малко преди обяд в парламента - над 200 страници по неофициална информация. В събота вече се появиха и първите коментари - в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" от "Продължаваме Промяната- Демократична България" обявиха, че няма никакви нови данни, които до момента да не са излизали публично и отново отправиха обвинения към службите за прикриване на информация. От БСП призоваха случая да не се политизира. Коментар дойде и за очаквания състав на служебния кабинет на Андрей Гюров.

Досиетата „Петрохан”: Разкрития за йерархията в групата

От ПП-ДБ остават на категоричната позиция, че МВР и службите прикриват информация за трагедията "Петрохан". "Данните, които ни предоставиха в Народното събрание, не се различават от медийно известните. От това, което си предоставиха, бяха разпити на свидетели. Защо няма трафичните данни", коментира Ивайло Мирчев от ПП-ДБ .

Габриел Вълков от БСП също смята, че службите трябва да имат информация, когато се издава разрешително на един човек за 16 оръжия. "Това, което ме притеснява, е че все повече излизат данни за политици, свързани с ПП-ДБ - като кмета Васил Терзиев, които са дарявали на тази секта с лами, гурута. ДАНС трябва да е следила човек, който има толкова много оръжия и дронове за 80 хиляди евро, който прави тайни сбирки в планината, близо до сръбската граница. Защото се чуха и хипотези за канал за наркотици", посочи той.

Коментар дойде и за очаквания състав на служебното правителство.

Вълков обяви, че няма информация дали настоящият социален министър Борислав Гуцанов от БСП ще присъства в списъка, каквито спекулации вече има.



"Когато говорим за безпристрастен избори, трябва да се върнем назад - Конституцията беше променена, за да може изборът да бъде пристрастен. Това беше идеята тогава - да има едни десетина човека, от които да се избира. В момента виждаме, че 9 от 10 са хора, приближени до Пеевски и Борисов. Андрей Гюров се явява единственият, който не е приближен до тях. Той беше и председател на ПГ на ПП-ДБ, така че е по-близък до тях", каза Вълков.

"Гюров заяви, че е независим от отделни партии. Надявам се никоя партия да не си помисли, че може да влияе на неговия избор. Вътрешния министър трябва да направи няколко неща - честни избори и пресичане купуване на гласове. Това става със смяна на всички областни директори на МВР, защото в момента те обслужват Делян Пеевски", посочи Мирчев.