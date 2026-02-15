Обединеното кралство въведе нова програма, с която може да се сравняват цените на горивата в различните бензиностанции. Управляващите там са сметнали, че това ще спести на семейство около 40 паунда годишно.

Въпреки че цените на горивата са рекордно ниски в последните 5 години- все пак има някои хитрини как да спестим някое евро. Във Великобритания схемата е от седмица, а в България - отдавна. У нас имаме приложението fuelo.net. На този сайт можем да проверим в коя бензиностанция най-близо до нас цените на горивата са най- ниски.

На Острова цените се обновяват на всеки 30 минути, докато в България - при всяка промяна в стойността на литър гориво. Експерти обаче предупреждават, че са възможни и злоупотреби.

Бенчев: Цените на горивата в България са най-ниски в сравнение с целия ЕС

"Принципно е сериозна платформа, която показва коректно цените. Голяма част от бензиностанциите са свързани и цените се променят автоматично. При нас проблемът е, че всеки един клиент на бензионостанция може да подаде информация към fuelo.net - което не е коректно и автоматично се сменят цените. Конкуренцията може да влияе негативно", обяснява Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на български търговци, производители и вносители на горива.

Докато в големите градове изборът е богат, ситуацията в малките населени места е различна. "Хоратата от селските райони харчат средно с 800 паунда повече годишно за гориво, отколкото живеещите в градските центрове. А и в някои случаи горивото може да бъде с 10% до 15% по-скъпо в сравнение с бензиностанциите в други райони", обяснява Бен Магуаер, депутат.

Според fuelo.net в Разград зареждат най-скъпо гориво на колонката. А в София цената зависи и от квартала.

15 стотинки по-евтино: Най-ниски цени на горивата от 2 години насам

За да се преборят с това неравенство, продавачите на горива в английската провинция могат да ползват 5 пенса намаление на акциза за литър, за да го продават по-евтино.

"Когато толкова много хора се борят с разходите за живот, схеми като тази са конкретен пример за това как данъчните облекчения могат да имат огромно въздействие. Облекчение от 5 пенса на литър би било добре дошло навсякъде, но е особено ценно за онези мои избиратели, които нямат друг избор, освен да шофират, в район, където средните брутни заплати са с 84 паунда на седмица по-ниски от средните за страната", твърди Иън Руум, депутат

В България такива намерения няма. Тенденцията показва, че българинът все по-рядко търси на коя колонка е по-евтино. Удобството е на първо място.

Димитър Хаджидимитров: Цените на горивата са сред най-ниските за последната година

"Това беше до преди 10 години основна практика на потребителите. Като цяло над 50% от зарежданията са "до горе". Хората не гонят да спестят 10 лева", твърди Хаджидимитров.

С въвеждането на еврото цените на горивата не са се променили. Но правим още едно сравнение - къде можеш да си позволиш повече да караш, без да се притесняваш за парите? Изглежда, че е в Англия, ако сравним цените и доходите. Средната заплата на Острова е 3253 паунда. С нея могат да се купят 2 502 литра бензин. А в България с 1319 евро средна заплата можем да си позволим 1055 литра гориво.