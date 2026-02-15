Шест нови професии, изучавани в български училища, ще бъдат обявени за защитени. Това предвижда проектът на нов Списък на защитените от държавата професии за тази и следващата учебни години. Защитеният статут ще е за специалностти в железопътната техника. Оказва се, че в този отрасъл има голяма криза на кадри, още повече че в железницата навлиза и частен превозвач.

Професията на железничаря се оказа не много примамлива и същевременно - много дефицитна. В страната има само още две-три места, където се изучават части от

професия „железничар“ освен в Професионалната гимназия по железопътен транспорт в Горна Оряховица.



"От догодина няма да има специалности, а професии", твърди Иван Чолаков, директор на ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ - Г. Оряховица.

Тук се подготвят кадри от цялата страна. "Седем основни професии в областта на жп транспорта. Всички са защитени, като „ръководител-движение“ става регулирана професия. Защитена е, тъй като се изучава в малко училища в страната - не повече от три. И дава възможност да се приемат ученици с намалена бройка", твърди Чолаков.



Учебният план предвижда и така нареченото дуално обучение – тоест, последните две години децата работят по специалността си и вземат заплати.



"Два дни работим, а три дни - учим. Догодина ще е обратното", разказва Кирил Николов, ученик в ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ - Г. Оряховица.