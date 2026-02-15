Снимка: iStock
Учениците ще получат гарантирана работа още преди дипломиране
Шест нови професии, изучавани в български училища, ще бъдат обявени за защитени. Това предвижда проектът на нов Списък на защитените от държавата професии за тази и следващата учебни години. Защитеният статут ще е за специалностти в железопътната техника. Оказва се, че в този отрасъл има голяма криза на кадри, още повече че в железницата навлиза и частен превозвач.
Професията на железничаря се оказа не много примамлива и същевременно - много дефицитна. В страната има само още две-три места, където се изучават части от
професия „железничар“ освен в Професионалната гимназия по железопътен транспорт в Горна Оряховица.
"От догодина няма да има специалности, а професии", твърди Иван Чолаков, директор на ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ - Г. Оряховица.
Специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" стават защитени, обучението - безплатно
Тук се подготвят кадри от цялата страна. "Седем основни професии в областта на жп транспорта. Всички са защитени, като „ръководител-движение“ става регулирана професия. Защитена е, тъй като се изучава в малко училища в страната - не повече от три. И дава възможност да се приемат ученици с намалена бройка", твърди Чолаков.
Учебният план предвижда и така нареченото дуално обучение – тоест, последните две години децата работят по специалността си и вземат заплати.
"Два дни работим, а три дни - учим. Догодина ще е обратното", разказва Кирил Николов, ученик в ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ - Г. Оряховица.
Красимир Вълчев: МОН задейства мерки за привличане към професии с недостиг на специалисти
"Практиката е доста важна. Ние разбираме теорията, но друго е да пипнеш самите елементи. Не на всеки човек се отдава това. Някои хора ги привлича", посочва Цаньо Дончев - ученик в ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ - Г. Оряховица.
Желаещите да подкарат влака, да се грижат за безопасността му или да регулират неговото движение, ставали все по - малко.
"С една дума - няма кадри. И приемът намаля. Правим една паралелки с две специалности, което е крайно недостатъчно за жп системата", посочва директорът на професионалната гимназия в Горна Оряхховица.
Така гладът за кадри в железницата гарантира на тези ученици сигурно работно място още преди да са завършили училище.
