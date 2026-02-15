Случаят „Петрохан - Околчица” се оказа още една линия на разделение в обществото ни. А недоверието в институциите е на критичен връх. Преживяваме ли колективна травма в момента и какъв е пътят за излизането ни от тази буря на неяснота, подозрения и тотално разделение? Тази неделя в „Историите на Мария Йотова” говори психиатърът Любомир Канов.

„Ако човек се задълбае в индивидуалните аспекти на всеки от участниците в случая, това са цели вселени, сами по себе си, от които може да се научи много за духовната безпътица на много от нас. Търсенето на езотерични истини, без да казвам нищо срещу будизма сам по себе си, но той няма исторически корени в България. Той е едно присъдено чуждо учение, което самият Гуру след това е преиначил по своему. Привлекателността към този тип духовност говори за духовен глад, за търсене на отговори, които не се предоставят в училищата ни. Виждаме разпад на отношенията майка - син, съпруга - съпруг. Всичко това е социална, морална и семейна патология от една страна и от друга – обществена. Изводите са, че нашето общество е разединено, хората са склонни да бъдат враждебни, параноидни, любовта е малко, омразата се индуцира лесно”, смята Канов.

NOVA разполага с показания на свидетели по случая "Петрохан"

„Не мога да разчитам на официалните източници за всички подробности, които бих искал да знам, за да си съставя цялата картина около случая. Информацията, която получаваме всички, е донякъде откъслечна. Има противоречия, които възбуждат подозрения в хората. В този смисъл, опитам да проумея и като клиницист, и като гражданин, какво е станало”, сподели още той.

И коментира и защо толкова силно повлия тази история на обществото.

„Много е необичайна за България. В Америка много по-често има такива потресаващи истории за масови убийства. По-впечатляващо е култовата основа на всичко това. Предистория и различни тайнствени, необичайни за България аспекти на вярване. Очевидно има елементи на педофилни отношения и всякакви други доста мистериозни обстоятелства. Това приковава вниманието”, смята Канов.

По думите му историята бе използвана за политически цели.

