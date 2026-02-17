На 19 февруари в София ще бъде отбелязана 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски.

От 17:00 ч. в храм „Света София“ ще бъде отслужена панихида от патриарх Даниил, съобщават от Министерството на отбраната. След това ще тръгне литийно шествие до Паметника на Апостола, където от 18:00 часа ще има Възпоменателната церемония-поклонение. В нея ще вземат участие военнослужещи от Националната гвардейска част и Гвардейският представителен духов оркестър.

От НСО въвеждат мерки за сигурност. Гражданите ще имат достъп до зоната за сигурност от 15:30 ч. през три пункта за проверка – на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“; при ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ и при бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Панайот Волов“, съобщават от НСО.

Променят движението в центъра на София за годишнината от гибелта на Левски

Службата ще извършва проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

Цветя пред Паметника на Апостола ще могат да бъдат полагани в деня на събитието до 17:30 ч. и след приключване на официалната церемония. До 16:00 ч. организациите със свои венци, които ще бъдат положени от Националната гвардейска част, следва да ги предоставят за проверка на обособен пункт при ул. „Дунав“ и ул. „Раковска“.

За времето от 15:00 ч. до 20:00 ч. се въвежда забрана за полети на безпилотни летателни системи с обхват на забранената зона – кръг с център: 42°41'48"N 023°20'07"E и радиус 1000 м.

Националната служба за охрана апелира гражданите своевременно да се информират относно ограниченията за придвижване в непосредствена близост до зоната за сигурност и да не преминават през пунктовете за проверка, ако не възнамеряват да присъстват на мероприятието.

153-ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски ще бъде отбелязана с военни ритуали в цялата страна, съобщават от Министерството на отбраната.

Редактор: Ина Григорова