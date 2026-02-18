Парламентарно представените партии реагираха на обявения състав на служебния кабинет, предложен от Андрей Гюров, с различни оценки и коментари.

Политическите формации коментираха номинираните министри, изказвайки резерви и критики към някои от избраните фигури и акцентирайки върху очакванията за професионализъм, прозрачност и способността на правителството да проведе честни парламентарни избори и да гарантира стабилност в ключови сектори на държавата.

Андрей Гюров представи списък със служебни министри

►ГЕРБ-СДС: Служебният кабинет е лична отговорност на Йотова

Костадин Ангелов от ГЕРБ коментира представения състав на служебното правителство, посочвайки, че кабинетът е „лична отговорност на президента Илияна Йотова“. Според него основната задача, която предстои, е провеждането на честни парламентарни избори и тепърва ще се види как служебният кабинет ще се справи с тази отговорност.

Той заяви, че от ГЕРБ никога не са се вторачвали в състава на Министерския съвет и че за тях няма проблем кой заема постовете на отделните министерства. В същото време Ангелов отбеляза, че в кабинета се наблюдават „сериозни знаци и намигвания в много посоки“, като оставя впечатлението за определени политически цели. Той добави, че ако президентът Йотова не одобряваше състава, кабинетът можеше да бъде върнат, което, според него, означава, че тя явно подкрепя всеки от министрите. Според Ангелов целта на служебното правителство изглежда да фаворизира определени политически формации.

Делян Добрев също не остана безмълвен по повод новата власт. „Имаме си Лама Гюров. Да ни е честито правителството "Секта Петрохан"!”, написа той във Facebook.

►ПП-ДБ: Гюров е опитал да направи балансиран кабинет с компетентни хора

Коментар дойде и от редиците на ПП-ДБ. „Като човек, който е съставял кабинет, знам, че не е лесно да се направи балансирано правителство с компетентни хора. Андрей Гюров се е опитал да направи това. Дано да е успял. Почти всички познавам, с голяма част от тях съм работил, но не е моя работа да оценявам добър ли е или лош”, заяви Николай Денков.

►„Възраждане“: Гюров представи кабинет с мумии на прехода

"Андрей Гюров представи потресаващ кабинет с мумии на прехода. Да не говорим, че вътре има фигури, които би следвало веднага да бъдат разследвани, а те са министри. Министърът на правосъдието, например. Лицето Янкулов трябва незабавно да се откаже от номинацията си". Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, след като посоченият за служебен министър-председател Андрей Гюров представи пред президента проектокабинета си.

"От "ПП-ДБ са толкова безочливи и нагли, колкото и техните огледални образци от ГЕРБ и ДПС", добави Костадинов в интервю за общественото радио. По думите му "това, което виждаме, представлява една амалгама между ПП-ДБ, АПС, активисти на ГЕРБ – бивши и някои не толкова бивши". "Наистина е сериозен политически Франкенщайн. Ако това замислят като микс за управление след изборите, Бог да пази България", коментира още Костадинов.

Относно позицията на служебен вицепремиер за честните избори Костадинов попита "Какво ще работи този човек? Мисля, че са сложили поредния началник на водопад", каза още той.

►„ДПС-Ново начало“: Служебният кабинет е „Йотова-Сорос-Петрохан“

Искра Михайлова от „ДПС-Ново начало“ коментира състава на служебния кабинет, отбелязвайки, че той е бил приет от президента Илияна Йотова „за по-малко от една минута“. Според нея това дава основание да се говори за „служебен кабинет на Йотова-Сорос-Петрохан“.

Михайлова подчерта, че в състава на кабинета има лица, свързани с аферата „Петрохан“, като предупреди, че кабинетът е „тясно свързан с политически сили“. Тя увери, че ДПС ще използва всички налични демократични средства, за да следи и контролира работата на служебното правителство.

►БСП: Всеки от министрите ще бъде съден по резултатите

От БСП също дадоха своето мнение за проектокабинета. Председателят на партията Крум Зарков публикува във Facebook, че всеки министър ще бъде съден по резултатите, които е постигнал.

„От утре България ще има ново правителство. Много се каза и тепърва ще се коментира около неговия състав. В крайна сметка всеки от министрите ще бъде съден по резултатите. Но едно е сигурно от сега - след последните конституционни промени не е президентът, който може да бъде държан отговорен за този кабинет. Със същите промени бе решено, че Народното събрание ще действа постоянно, именно с цел да осъществява контрол върху дейността на служебното правителство. Следователно депутатите, които насочват стрелите си към Илияна Йотова, биха могли да бъдат по-полезни, ако просто вършат своята работа”, пише Зарков в социалната мрежа.

Драгомир Стойнев защити проектокабинета.

„Докато едни мълчат, а други атакуват, аз ще продължа убедено да стоя на позицията на институционалния разум и държавническото поведение. Днес страната няма нужда от допълнително напрежение, а от стъпки в посока изход от кризата. И тези стъпки извървя Президентът Илияна Йотова.

Съставът на служебния кабинет е дело на Андрей Гюров. Андрей Гюров обаче бе посочен от Йотова не заради друго, а заради изключително сложна институционална ситуация, създадена не от нея, а от конституционни промени и политически интереси. И работата на този кабинет е осигуряването единствено на честни избори, а не впускане в действия и инициативи, за които няма парламентарна подкрепа.

Президентът задвижи процедурата с ясна мотивация – адекватен изход от политическата криза, но в рамките на силно ограничени правомощия и под сериозен обществен и политически натиск.

В действията на Илияна Йотова се концентрира цялата сложност на ситуацията, създадена от интереси на политически играчи, които често преследват собствените си тактически цели. Президентът обаче трябва да отстоява националния интерес.

Илияна Йотова подходи именно по този начин – с мисъл за стабилността на държавата и за необходимостта България възможно най-бързо да излезе от кризата и да се върне към нормален политически процес”, написа той във Facebook.

►„Има такъв народ“ критикува служебния кабинет: „Петрохан“ вместо правителство

Лидерът на ИТН Слави Трифонов също публикува статус в социалната мрежа, озаглавен „кабинетът „Петрохан“.

„Във въпросния кабинет на служебното правителство, представен днес от служебния министър-председател Андрей Гюров, има някои много интересни имена. Лично аз не съм изненадан, защото, както предупредих, това е партиен кабинет на ППДБ с някои хора на ДПС на Доган. Без никакъв срам, без никакъв свян, без никакъв морал ППДБ си сложиха свои партийни функционери или хора, които са част от тяхното обкръжение. Така че, това правителство спокойно можем да не го наричаме служебно, а партийно.

Лично аз съм много „впечатлен“ от присъствието на този човек - Иван Христанов. Той беше един от основните лъжци, когато ППДБ в една предизборна кампания лъжеха наляво и надясно, че аз имам нещо общо с „Капитан Андреево“. Въпросният Иван Христанов лъжеше най-долно и безсрамно и направо ме втрещяваше с лъжите си. Между другото, въпросният Христанов вчера отиде в Петрохан и почти се разплака в едно видео, обяснявайки как добрите момчета от сектата били разстреляни от мафията. Днес МВР кристално ясно обясни, че тези са се самоубили, че не са били разстреляни от никаква мафия, че там не се е качвал никой и че няма никакви джипове с мафиоти. Така че, в служебното правителство на Гюров имаме завършен лъжец.

Предложеният за министър на вътрешните работи Емил Дечев, всъщност е бивш заместник-министър от правителството на Кирил Петков. Той безапелационно е от квотата на ДБ, заместник на Надежда Йорданова като правосъден министър и един от тези, които са позволили бързата регистрация на сектантското НПО.

Предложеният за министър на правосъдието Андрей Янкулов, всъщност е един от шефовете на НПО организацията „Антикорупционен фонд“. Въпросното НПО е тясно приближено до ППДБ и е оказвало натиск върху МВР да се прекратят проверките на сектантите и педофилите от петроханското НПО.

Всичко това, което ви казах, е основната причина да кръстя този кабинет „Кабинетът Петрохан“. Няма да коментирам предложенията от ДПС на Доган, но още веднъж ще ви кажа, че това е партиен кабинет и от него няма да произтече нищо хубаво”, пише Трифонов.

Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ изрази остри критики към състава на служебния проектокабинет. По думите му той може спокойно да бъде наречен „Петрохан“.

"Не вярвам нито на служебния кабинет, нито на опитите му за гаранция за честни избори и според мен тези, които от утре ще встъпят във властта, ще направят всичко възможно да потулят случващото се в "Петрохан", допълни народният представител от ИТН. "Вицепремиер в служебното правителство е юристът на Антикорупционния фонд Андрей Янкулов, т.е. в момента в служебната власт има неправителствена организация, която според публичната информация е натискала МВР, за да потулва сигналите във връзка с „Петрохан“. Прави ми впечатление и министърът на земеделието - Иван Христанов, който беше пред хижата „Петрохан“, търсейки мотиви, че шестимата души са разстреляни от мафията в държавата. По-рано от МВР разбрахме, че жертвите са се самоубили. Избори ще се направят с тяхно МВР, както мечтаеше Асен Василев, тъй като Емил Дечев е бивш зам.-министър от кабинета на Кирил Петков", добави Балабанов. По думите му Стоил Цицелков е "изцяло тежък профил на ПП-ДБ", който ще се грижи за провеждането на честни избори. Доган стана добър, тъй като "бащата на модела на задкулисието в България" ще има двама министри – Хасан Адемов и Корман Исмаилов, подчерта депутатът. В служебния кабинет прозира тясно влияние на ПП, добави още той.

►Румен Радев: Служебният кабинет е партиен

Президентът (2017-2026 г.) Румен Радев също отправи критики към служебния кабинет и го определи като „партиен”.

„Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица”, написа той във Facebook и призова обществото внимателно да следи действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите.

„Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, които посегнаха на Конституцията в името на властта”, добави той.

►Васил Терзиев: Участието в кабинета е въпрос на дълг към държавата

Кметът на София Васил Терзиев изрази подкрепа за решението на Георги Клисурски да приеме поста министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров. В своя позиция Терзиев посочи, че участието в служебно правителство е въпрос на дълг към държавата, а не на лична амбиция.

Да бъдеш част от служебно правителство или да оглавиш такова никога не е въпрос на лична амбиция. Става дума за дълг към държавата. Затова подкрепям и напълно разбирам решението на Георги Клисурски да приеме да бъде министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров. Аз ще поема временно неговите задължения в Столичната община.

За Жоро мога да говоря много и то не формално, а лично. Работим рамо до рамо в управлението на финансите на София - в среда на ограничени ресурси, натиск и тежко наследство. Знам колко е взискателен към себе си, познавам неговия професионален стандарт и вниманието му към всяко евро от публичния ресурс. Познавам и способността му да отстоява решения, когато вярва, че са най-правилното нещо.

Знам и какво огромно предизвикателство е да се събере работещ управленски екип. И само мога да си представям колко по-трудно е да го направиш за по-малко от седмица. Убеден съм, че Жоро ще бъде достойно попълнение в този екип като стабилен, компетентен и почтен министър в кабинета на Гюров.

Служебното правителство няма мандат да прави дългосрочни политически завои. Неговата задача обаче е още по-трудна и по-деликатна - да гарантира функционирането на държавата в отсъствието на редовно управление и да проведе честни и прозрачни избори. Хоризонтът е кратък, но отговорността е огромна.

Не очаквам от този кабинет да реши всички натрупани проблеми. Очаквам да внесе дисциплина, да стабилизира процесите и да разчисти част от натрупаното, така че след изборите държавата да може да продължи напред на по-здрава основа. Пожелавам на Андрей, Жоро и целия екип успех, смелост и решителност. Страната ни има нужда от хора с характер, спокойствие и професионализъм.

​Андрей Янкулов: Не познавам никого от сдружението на Калушев, не съм му дарител

Какво следва по процедура?

В четвъртък (19.02) президентът Илияна Йотова трябва да издаде два указа. С единия ще назначи правителството на Андрей Гюров, а с другия ще насрочи дата за предсрочни парламентарни избори. Очакванията са те да са на 19 април. След като това стане факт, всички от новия Министерски съвет, начело с премиера, ще положат клетва в Народното събрание.

Очаква се клетвата на служебния премиер и министрите в парламента да бъде още в началото на заседанието. Това по процедура се случва без гласуване и дебат, но депутатите винаги може да намерят процедурни хватки, за да изразят мнение в пленарната зала. След като новият кабинет поеме властта, се очаква настоящите министри и премиерът Росен Желязков да се завърнат като депутати в парламента. Изключение прави министърът на финансите Теменужка Петкова, която загуби своя мандат след повторното преброяване на част от секциите. Депутатския пост ще напусне Хасан Адемов от АПС, който става служебен министър на труда и социалната политика.