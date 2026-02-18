Животното успяло да преодолее охраната и да навлезе на пистата по време на самото състезание

Любопитен случай привлече вниманието по време на квалификацията в отборния спринт по ски бягане при жените на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина. На трасето неочаквано се появи куче, изглеждащо като вълк, което се включи в надпреварата, редом до състезателките, и дори пресече финалната линия заедно с първите две от тях.

Животното успя да преодолее охраната и да навлезе на пистата по време на самата надпревара, движейки се по трасето като пълноправен участник. Присъствието му предизвика видимо объркване сред спортистките, които със сигурност на са очаквали подобна „конкуренция“.

Кучето, за което се твърди, че има стопанин, тича заедно с гръцката състезателка Константина Харалампиду и хърватката Тена Хаджич, като тримата пресякоха финала почти едновременно. 

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Според очевидци животното изглеждало напълно спокойно и не е проявило агресия, а по-скоро следвало инстинктивно трасето, без да осъзнава, че се намира в центъра на спортно събитие от световен мащаб.

Снимка: БГНЕС/ЕПАСнимка: БГНЕС/ЕПА

След краткия „олимпийски спринт“ организаторите поеха контрол над ситуацията и изведоха животното, за да не се нарушава по-нататъшното протичане на надпреварата. 

Снимка: БГНЕС/ЕПАСнимка: БГНЕС/ЕПА

