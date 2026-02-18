Снимка: БГНЕС/ЕПА
Животното успяло да преодолее охраната и да навлезе на пистата по време на самото състезание
Любопитен случай привлече вниманието по време на квалификацията в отборния спринт по ски бягане при жените на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина. На трасето неочаквано се появи куче, изглеждащо като вълк, което се включи в надпреварата, редом до състезателките, и дори пресече финалната линия заедно с първите две от тях.
Животното успя да преодолее охраната и да навлезе на пистата по време на самата надпревара, движейки се по трасето като пълноправен участник. Присъствието му предизвика видимо объркване сред спортистките, които със сигурност на са очаквали подобна „конкуренция“.
🐺 Increíble. ¡Un perro lobo suelto en #MilanoCortina2026!— Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 18, 2026
😵⛷️ Impresionantes imágenes del precioso animal asaltando la recta de meta del esquí de fondo pic.twitter.com/6UDasqhrJD
Кучето, за което се твърди, че има стопанин, тича заедно с гръцката състезателка Константина Харалампиду и хърватката Тена Хаджич, като тримата пресякоха финала почти едновременно.
Снимка: БГНЕС/ЕПА
Според очевидци животното изглеждало напълно спокойно и не е проявило агресия, а по-скоро следвало инстинктивно трасето, без да осъзнава, че се намира в центъра на спортно събитие от световен мащаб.
Снимка: БГНЕС/ЕПА
След краткия „олимпийски спринт“ организаторите поеха контрол над ситуацията и изведоха животното, за да не се нарушава по-нататъшното протичане на надпреварата.
Снимка: БГНЕС/ЕПА
