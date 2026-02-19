Новият служебен премиер Андрей Гюров и кабинетът му положиха официално клетва в Народното събрание. Това се случи в пленарната зала пред депутатите и президента Илияна Йотова.

В сряда Гюров представи служебния кабинет пред държавния глава. В него има трима вицепремиери: по европейсĸите средства – Мария Недина, вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов, вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелĸов. За министър на вътрешните работи беше обявен Емил Дечев, министър на финансите – Георги Клисурски, министър на външните работи – Надежда Нейнски.

След положената клетва служебният премиер произнесе реч от парламентарната трибуна. "Говоря на всеки гражданин, който очаква не обещания, а отговорност. Декларирам, че поемаме отговорност да проведем честни избори. Нямаме право да подбираме задачите си. Поемаме предизвикателството да управляваме до излъчване на редовно правителство - без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещаваме чудеса, но имаме волята да управляваме в интерес на държавата, почтено и отговорно. Нашият европейски и евроатлантически избор не е тактика, а ценност, стратегия и гаранция за сигурност и просперитет. Ще подкрепяме усилията за траен и справедлив мир в Украйна, както и навсякъде, където се отнемат човешки животи. Ще го правим в рамката на международното право. Ще работим със съюзниците си в ЕС и ООН. Ще отстояваме мястото си сред демократичните държави с предвидимост и защита на демократичния ред. Демокрацията е единственият работещ отговор на кризите, а изборите са единственият легитимен изход - те трябва да излъчат парламент, който реално представлява обществото", заяви Гюров.

Андрей Гюров представи списък със служебни министри

Той уточни, че неговият кабинет не обещава чудеса, но има волята да управлява отговорно. "Да не забравяме как стигнахме дотук - криза на доверие, несъгласие с модела на управление, стотици хиляди хора по улиците в цялата страна. Те поискаха демокрация и добро управление. Нашата задача е да дадем честен шанс това да се случи. Честните избори изискват нулева толерантност към нарушения, подменящи волята на хората. Призовавам гражданите да гласуват активно, за да не позволят да се превърнат в инструмент на нечии интереси. Служебното правителство няма да бъде застъпник, нито противник на някоя политическа сила. Нашата мисия е честен вот и ще бъдем безпристрастни в усилията да го гарантираме", допълни Гюров.

Той бе категоричен, че служебното правителство няма парламентарна група, но има задачи, които изискват законодателни решения. Затова разчита депутатите да подходят държавнически и да ги приемат. Гюров призова парламента да бъде партньор на Министерския съвет. "Не търсим политически ползи, очакваме същото и от вас. При нас няма коалиционна математика, нито скрити договорки, без реваншизъм, лицемерие и показност. В служебния кабинет са включени хора с политически опит, но без партийни зависимости", каза той в обръщение към народните представители.

Премиерът очерта и приоритетите пред служебния кабинет:

→ гарантиране на финансовата стабилност в условията на удължителен бюджет;

→ прилагане на мерките от плана за приемане на еврото;

→ подготовка на нова удължителна план-сметка;

→ справедливо разпределение на средствата за общините;

→ ритмично изплащане на пенсиите и социалните помощи;

→ възстановяване на законността в управлението на прокуратурата и изисквания към ВСС - номинации от министъра на правосъдието за личности на ключови позиции;

→ гарантиране сигурността на гражданите.

"Ще положим усилия да не се крие информация, а институциите да отговарят открито и навреме. Освен това ще организираме ефективно процеса на гласуване зад граница. Искаме честни избори и стабилна държава", увери Гюров.

Днес президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров. С друг указ държавният глава насрочи предсрочните парламентарни избори за 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на вота за народни представители Йотова определя с трети указ.

