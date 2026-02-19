След като новият служебен кабинет пое управлението в Министерския съвет, в Народното събрание започна процесът по връщането на министрите в оставка и на премиера Росен Желязков на техните депутатски места.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви, че са възстановени пълномощията на седем души от ГЕРБ - Росен Желязков, Томислав Дончев, Даниел Митов, Георг Георгиев, Георги Георгиев, Красимир Вълчев и Жечо Станков. От БСП в парламента се очаква да се завърнат Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов, Иван Иванов и Манол Генов, а от „Има такъв народ“ – Силви Кирилов.

Прекратени са пълномощията на замествалите ги в парламента за времето, за което са били част от редовното правителство.

Служебният кабинет „Гюров“ положи клетва в Народното събрание

Изключение прави финансовият министър Теменужка Петкова, която няма да се върне на депутатското си място, след като загуби мандата си след повторно преброяване на част от секциите - вместо нея в НС влезе депутат от „Величие“.

Хасан Адемов, който досега беше депутат от „Алианс за права и свободи“, ще поеме социалното министерство, като на негово място ще влезе друг депутат от същата парламентарна група.

В резултат на смяната на кабинета и върналите се негови членове, парламента напускат 12 народни представители - Георги Георгиев, Михаил Митов, Деница Николова, Стефан Маринов, Валерия Славова, Десита Петкова и Станислав Губеров от ГЕРБ-СДС, Нина Димитрова, Биляна Иванова, Галин Дурев и Десислав Тасков от „БСП-Обединена левица“, както и Димитър Гърдев от „Има такъв народ“. Това ще доведе до промени и в състава на постоянните комисии.

Димитър Гърдев беше председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание, а Десислав Тасков - председател на Комисията по туризъм.

Правителството на Росен Желязков предаде властта на служебния кабинет „Гюров”

Деница Николова беше заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, Галин Дурев - заместник-председател на Комисията по отбрана, Биляна Иванова - заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, а Нина Димитрова беше заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика.