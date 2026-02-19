Скална маса се срути във Велико Търново. Временно е ограничено движението по път III-514 Камен – Горна Оряховица – Велико Търново в участъка от 48 до 49 км в града.

Ограничението обхваща отсечката от кръстовището на ул. „Дервеня“ с ул. „Ксилифорска“ до кръстовището с ул. „Св. Климент Охридски“. Въведен е обходен маршрут през ул. „Ксилифорска“ и ул. „Св. Климент Охридски“.

