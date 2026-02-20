Критиките към служебния кабинет на Андрей Гюров започнаха веднага след клетвата. Те бяха основно към вицепремиера за честни избори Стоил Цицелков. В пленарната зала от ИТН днес дори показаха документ, с който твърдят, че е присъда за шофиране в нетрезво състояние. Друга причина според тях е информацията за криминални регистрации за притежаване на наркотици. Те поискаха оставката на вицепремиера и обявиха, че това е „само началото” – следва министърът на правосъдието Андрей Янкулов.

Оставка беше поискана и на цялото служебно правителство.

Ден след клетвата: Вицепремиерът Стоил Цицелков подаде оставка, Гюров я прие

Тошко Йорданов от ИТН каза, че според сегашния закон „Цицелков трябва да е в затвора” заради това, че е употребил алкохол и е шофирал. Също така посочи, че Андрей Гюров носи отговорност за своето назначение, защото той познава Цицелков. По негови думи цялото правителство трябва да си тръгне.

От „Възраждане” също поискаха оставка на кабинета, но по думите им президента Илияна Йотова също носи отговорност. Костадин Костадинов попита дали някой има повод да мисли, че „Йотова, и Радев, който явно е редил кабинета, не са проверили хората един по един преди това”? „Това правителство е правителство на сглобката между Радев, Доган, ГЕРБ и ПП-ДБ", каза още лидерът на формацията. Той сподели, че няма министър, който да не го притеснява. По отношение на Цицелков заяви, че става дума за „фрапантен” случай и че трябва да се оттегли от поста.

Манол Генов от „БСП-Обединена левица” също изрази мнение, че Цицелков трябва да подаде оставка.