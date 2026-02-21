Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за седми път от началото на годината обяви частично бедствено положение на територията на общината.

Причината е покачването на нивото на река Арда и сериозно компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.

Заради обилните валежи: Частично бедствено положение в 6 села от община Ардино

Вследствие на влошеното състояние на съоръжението мостът е станал непроходим, с което отново се прекъсва единствената транспортна връзка за жителите на шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Обявената мярка обхваща част от територията на общината и има за цел да гарантира сигурността и безопасността на населението в засегнатите райони. Забранява се движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.

Впоследствие община Гълъбово също обяви частично бедствено положение поради проливните дъждове. По тази причина насроченият празник за днес - Трифон Зарезан в село Обручище се отменя.

Междувременно нивото на р. Янтра във Велико Търново достигна 3,28 метра. За последния час има спад с 10 сантиметра. Тъй като пикът на повишаването е преминал, няма опасност от заливане на ниските части на града. Уточнява се, че 4,50 метра е рисковото ниво.

Снимка: Община Велико Търново

Високата вода идва главно от горното течение на Янтра. При с. Пушево преди три часа нивото достигна 1,87 метра при 2,60 критична стойност. Сега е 1,42 метра. Белица остава спокойна с ниво в Килифарево трайно около 1-1,10 метра при критична стойност от 3 метра. Реките остават под постоянно наблюдение.

Високи нива на реките и залети пътища заради дъжда в Хасковско

Реките в Хасковско са повишили нивата си в пъти, а участъци от пътища са залети сред продължителния дъжд през последното денонощие.

По данни на метеорологичната обсерватория в града количеството на дъжда за 24 часа е между 30 и 40 литра на квадратен метър в различните части на региона.

Река Хасковска, в рамките на града, е повишила нивото си с повече от 2 метра. В участък близо до квартал "Бадема", където се събира вода от няколко посоки и е изграден бент за предотвратяване на висока вълна, водата премина е над него и притесни хората.

Няма опасност от наводняване на обекти в града, съобщиха от общината. На място е изпратена тежка техника, която да разчисти допълнително събрали се едни предмети.

В село Динево нивото на река Олу дере също е повишено с няколко метра. Преди селото участък от пътя е залят с около 10-15 сантиметра вода, но вече е проходим и засега не се налага спиране на движението през него.

Язовирите Студен кладенец и Ивайловград преливат през преливниците.