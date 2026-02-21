Снимка: Община Ардино
В Ардино проблеми след валежи има за седми път от началото на годината
Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за седми път от началото на годината обяви частично бедствено положение на територията на общината.
Причината е покачването на нивото на река Арда и сериозно компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.
Заради обилните валежи: Частично бедствено положение в 6 села от община Ардино
Вследствие на влошеното състояние на съоръжението мостът е станал непроходим, с което отново се прекъсва единствената транспортна връзка за жителите на шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.
Обявената мярка обхваща част от територията на общината и има за цел да гарантира сигурността и безопасността на населението в засегнатите райони. Забранява се движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.
Впоследствие община Гълъбово също обяви частично бедствено положение поради проливните дъждове. По тази причина насроченият празник за днес - Трифон Зарезан в село Обручище се отменя.
Междувременно нивото на р. Янтра във Велико Търново достигна 3,28 метра. За последния час има спад с 10 сантиметра. Тъй като пикът на повишаването е преминал, няма опасност от заливане на ниските части на града. Уточнява се, че 4,50 метра е рисковото ниво.
Високата вода идва главно от горното течение на Янтра. При с. Пушево преди три часа нивото достигна 1,87 метра при 2,60 критична стойност. Сега е 1,42 метра. Белица остава спокойна с ниво в Килифарево трайно около 1-1,10 метра при критична стойност от 3 метра. Реките остават под постоянно наблюдение.
Високи нива на реките и залети пътища заради дъжда в Хасковско
Реките в Хасковско са повишили нивата си в пъти, а участъци от пътища са залети сред продължителния дъжд през последното денонощие.
По данни на метеорологичната обсерватория в града количеството на дъжда за 24 часа е между 30 и 40 литра на квадратен метър в различните части на региона.
Река Хасковска, в рамките на града, е повишила нивото си с повече от 2 метра. В участък близо до квартал "Бадема", където се събира вода от няколко посоки и е изграден бент за предотвратяване на висока вълна, водата премина е над него и притесни хората.
Няма опасност от наводняване на обекти в града, съобщиха от общината. На място е изпратена тежка техника, която да разчисти допълнително събрали се едни предмети.
В село Динево нивото на река Олу дере също е повишено с няколко метра. Преди селото участък от пътя е залят с около 10-15 сантиметра вода, но вече е проходим и засега не се налага спиране на движението през него.
Язовирите Студен кладенец и Ивайловград преливат през преливниците.
