Снимка: Петър Антонов, NOVA
-
Катастрофа между снегорин и кола на пътя София - Варна (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Срутване на земна маса затвори пътя София – Самоков
-
Земна маса и скали паднаха върху спирка във Велико Търново
-
Тежка катастрофа с жертви и ранени в Хасковско
-
Откриха риболовния кораб, изчезнал край Маслен нос
-
Кола с млад шофьор блъсна и уби жена в Пазарджик
Това се вижда на видео, разпространено във Facebook
Пътната обстановка в София се влошава заради обилния снеговалеж.
В социалните мрежи беше разпространено видео, на което се вижда как пътници от градския автобус 120 са слезли да го бутат, защото е закъсал на затрупаното със сняг пътно платно. Действието се развива на улица "Черковна".
Последвайте ни