Пътната обстановка в София се влошава заради обилния снеговалеж.

В социалните мрежи беше разпространено видео, на което се вижда как пътници от градския автобус 120 са слезли да го бутат, защото е закъсал на затрупаното със сняг пътно платно. Действието се развива на улица "Черковна".