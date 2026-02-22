Актьорите Радина Думанян и Тодор Дърлянов, както и режисьорът Стоян Радев гостуваха в предаването „Събуди се“, за да разкажат за успеха на постановката „Берлин, Берлин“. Спектакълът получи престижни номинации от наградите „Икар“ и „Златен кукерикон“, което го нареди сред най-обсъжданите театрални заглавия на сезона.

Разговорът започна с идеята, че театърът не може да бъде наложен насила – той е потребност. Но именно „Берлин, Берлин“ е от онези постановки, които си струва да бъдат отбелязани в календара.

Режисьорът Стоян Радев заяви, че фразата „театър се прави по любов“ е негова и не е просто красиво клише. По думите му театър без любов е невъзможен, защото публиката трябва да „пожелае“ спектакъла, както в любовта човек трябва да бъде желан, а не да настоява да бъде обичан. Той подчерта, че когато артистите работят с любов, това неминуемо достига до зрителите – доказателство за което са пълните зали.

Радина Думанян сподели, че още на първата репетиция режисьорът е спечелил доверието на целия актьорски състав именно с тази нагласа. По думите ѝ изключителната му подготовка и задълбочено познаване на текста са създали усещане за сигурност и професионализъм. „Когато режисьорът те спечели от първата среща, ти просто се хвърляш в работата“, каза актрисата.

Тодор Дърлянов също не спести суперлативи. Той подчерта, че Радев познава в детайли цялата пиеса и може да изиграе всеки персонаж при необходимост. Според него режисьорът е създал „влюбен свят“, в който актьорите си партнират, подкрепят се и дават най-доброто от себе си.

Действието на „Берлин, Берлин“ ни връща в Източна Германия в дните преди падането на Берлинската стена – период, белязан от страх, тайни служби и жажда за свобода. Макар да е комедия, спектакълът засяга болезнени теми.

Тодор Дърлянов призна, че за него е било предизвикателство да играе в контекст на исторически период, който не е преживял лично. Той подчерта, че комедията не трябва да се „играе на смешка“, а на живот и смърт – хуморът произтича от ситуацията, а не от опита да бъде предизвикан на всяка цена.

Стоян Радев разкри, че изборът на текста не е случаен. Поканата идва от Драматичния театър в Пловдив и драматурга Александър Секулов, които са знаели за неговата ясно изразена гражданска позиция.

Според режисьора пиесата има силна връзка със съвременната българска действителност. Той постави въпроса кога една държава бива „завладяна“ и посочи, че за да се разберат днешните обществени проблеми, трябва да се върнем към началото на посткомунистическия период. Радев цитира полския дисидент Адам Михник, според когото „по-лошо от комунизма е посткомунизмът“, защото тогава стават видими пораженията върху ценностите и личната съвест.

По думите му спектакълът е своеобразен апел към младите хора – да се върнат назад в историята, за да разберат по-добре настоящето.

„Берлин, Берлин“ доказва, че дори когато говорим за болезнени исторически периоди, театърът може да бъде едновременно забавен, критичен и дълбоко човешки – стига да бъде правен по любов.

Редактор: Цветина Петкова