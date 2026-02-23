Протест под надслов „Справедливост за Ети“ събра десетки граждани пред Съдебната палата след решението на Софийски апелативен съд да намали присъдата на Орлин Владимиров и да оправдае баща му Пламен Владимиров по делото за убийството на 33-годишната Евгения. По-рано две инстанции бяха постановили доживотен затвор без право на замяна и за двамата подсъдими.

Случая коментира в ефира на „Твоят ден“ независимият депутат и бивш член на "Има такъв народ" проф. Андрей Чорбанов, който публично съобщи, че убитата жена е негова племенница.

Той заяви, че решението на съда е шокиращо за близките и че последната инстанция не е приела голяма част от самопризнанията на подсъдимите. Според него процесуални пропуски са довели до различен прочит на доказателствата.

„Абсурдно е намаляването на присъдата“, коментира той.

Според Чорбанов евентуален контакт с бащата би бил тежко посегателство върху психиката на детето на Евгения: „Появата на такъв родител е изключително посегателство върху психиката на детето“, каза той. По думите му либералните тенденции понякога водят до твърде разширено тълкуване на родителските права, без да се отчита конкретният контекст.

Чорбанов заяви, че е възможно да се инициират законодателни промени с помощта на юристи, но изрази съмнение, че в настоящия парламент ще се намери мнозинство за сериозен дебат.

Политика в режим „Оцеляване”

Чорбанов отправи критики към политическата класа, като изрази изненада от липсата на диалог между партиите по ключови теми, включително съдебната реформа и състава на Висш съдебен съвет. По думите му честите избори водят до краткосрочно мислене и блокиране на важни законодателни решения. „Прекалено честите избори правят така, че не се приемат важните неща“, заяви той.

Чорбанов потвърди, че е напуснал "Има такъв народ" заради натрупани разногласия и гласуване на „безпринципни неща“ преди избори. Депутатът заяви, че подкрепя персонално Румен Радев, но отказа да коментира дали би участвал в негов евентуален политически проект. „Ако президентът не е обявил кои хора ще участват, би било неетично аз да правя декларации“, каза той, като допълни, че ще го подкрепи на избори.

