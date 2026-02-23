Лидерът на „Има такъв народ” Слави Трифонов отправи публични въпроси към служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев за евентуална негова среща с полицаи, разследващи случая „Петрохан”. Позицията на Трифонов идва, след като от партията му подадоха официален сигнал до прокуратурата за съмнения за „чистка” и натиск в силовото ведомство.

Трифонов постави въпроса дали в неделя министър Дечев е привиквал в столичен ресторант униформените, ангажирани с разследването. „Упражнявал ли е натиск министърът на вътрешните работи Емил Дечев над полицаите да замитат следите на ПП-ДБ по случая „Петрохан”?, пита лидерът на ИТН. Той призова прокуратурата да провери информацията, като подчерта, че ако тя се окаже вярна, това представлява престъпление.

Рокади в МВР? ИТН със сигнал до прокуратурата за изясняване дали са искани оставки във ведомството

Според Трифонов държавните органи трябва да бъдат оставени да си свършат работата бързо, без да се прави опит за прикриване на следи на определени политически формации.

►Сигналът на ИТН до прокуратурата

Публикацията на Слави Трифонов е във връзка с действията на парламентарната му група, която внесе сигнал до Софийската градска прокуратура. С него депутатите от ИТН настояват за проверка дали министър Емил Дечев оказва натиск за оставки на служители на МВР на ръководни и оперативни постове, свързани с разследването на случая „Петрохан”. Повод за сигнала стана информацията за исканата смяна на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

От ИТН считат проверката за наложителна поради изтеклата в медиите информация за готвени рокади по върховете на полицията.

Редактор: Мария Барабашка