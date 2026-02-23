В ефира на NOVA NEWS юристът от фондация „Асоциация Анимус” Николина Ганева коментира решението на Софийския апелативен съд по делото за убийството на Евгения Чорбанова. С него присъдата на съпруга на жертвата - Орлин Владимиров, бе променена от доживотен затвор на 20 години лишаване от свобода, а неговият баща - Пламен Владимиров, беше оправдан.

Според Ганева по делото има доказателства, които показват предумисъл на двамата подсъдими. Тя посочи, че жертвата е била следена чрез миниатюрни камери и софтуер за записване на разговори, за които тя не е знаела.

След обрата по делото „Евгения": Братът на жената, открита мъртва в куфар, заяви, че това е „второ убийство”

„Пламен Владимиров, след доста кратък разговор със своя син, решава да тръгне към неговото жилище, забравяйки телефона си, но сещайки се да вземе ръкавици. Иззети са бележки между двамата, Има изтрита от телефоните им комуникация, проведена непосредствено преди апаратите да бъдат иззети от органите на реда”, заяви Ганева. Тя обясни, че оправдаването на бащата е резултат от тълкуването на действията му като „лично укривателство“, за което законът не предвижда отговорност, когато е извършено от родител в полза на детето му.

Юристът направи паралел с делото „Дебора”, като посочи, че и там се наблюдават „процедурни хватки“ и формалистичен подход, които връщат производствата в начален етап.

„Знакът, който правосъдната система дава с това произнасяне по казуса „Евгения”, е обезпокояващ. Когато насилници виждат подобни решения, те откриват в тях вдъхновение”, коментира тя. Ганева подчерта, че е необходимо справянето с насилието да стане държавна политика, тъй като в момента се разчита на отделни личности в институциите, които са ангажирани с темата.

По данни на правната клиника към фондация „Асоциация Анимус” през последната година се отчита 33% прираст на лицата, потърсили помощ, спрямо предходния период. Николина Ганева обясни, че това показва както по-голямо доверие към организацията, така и повишаване на интензитета на случаите на насилие.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка