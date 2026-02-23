Служебният финансов министър Георги Клисурски обяви, че до дни в Народното събрание ще бъде внесен удължителният бюджет. Междувременно от Фискалния съвет разкритикуваха изпълнението на план-сметката за миналата година.

"Законът не изисква задължително да се приемат удължителни бюджети. Много ясно е разписано какво се прави в подобни ситуации. Трябва да се каже, че удължителните бюджети са своеобразна застраховка за всяко правителство - един вид „подпечатан билет“, за да не се допусне грешка. По-лесно е отговорността да бъде прехвърлена на Народното събрание, което трябва да гласува този удължителен бюджет", заяви в „Пресечна точка” членът на Фискалния съвет на България Любомир Дацов, коментирайки въпроса правилен ход ли е удължаване на бюджета или трябва да се заложи на нова план-сметка?

По думите му на практика не се прави нищо различно - просто се преписват текстовете от Закона за публичните финанси. Същото важи и за втория удължителен закон, където нещата вече са уредени. "Така че дали ще бъде внесен в Народното събрание, или не - няма съществено значение. Друг въпрос е, че от думите на финансовия министър стана ясно, че ще запази текстовете за 5% увеличение на заплатите", изтъкна Дацов.

Според него това, което било прието в Народното събрание, е чист популизъм. "Мярката противоречи на духа на закона и поставя финансовия министър в ситуация да търси начин да изпълни едни текстове, без да наруши други. Законът ясно определя как постъпват приходите и как се извършват разходите - в рамките на определени тавани. Когато всяка бюджетна позиция бъде увеличена с 5, 6 или 10 процента, на практика става невъзможно да се спазят останалите ограничения и параметри. Ясно е защо средствата още не са разплатени - просто няма достатъчно пари в бюджета", обясни той.

Дацов подчерта, че основната препоръка на Фискалния съвет е да се спазва духът на Закона за публичните финанси. "Там ясно е записано, че разходите трябва да се ограничават според реалните приходи в бюджета и да не се провежда нова политика чрез удължителен закон. Служебното правителство не бива да предприема политически инициативи в тази област", категоричен е финансовият екперт.

